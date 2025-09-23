Мальта, Люксембург, Бельгия и Монако стали очередными странами, признавшими Палестину государством

Заседание Генеральной ассамблеи ООН. Фото: Reuters

На заседании Генеральной ассамблеи ООН еще четыре страны, после Франции, объявили, что признают Палестину как государство. Таким образом Палестину считают государством уже девять стран.

Об этом информирует Reuters.

Кто еще признал Палестину

Во время заседания ООН свое решение признать Палестину объявили Монако, Люксембург, Бельгия и Мальта.

Соответствующее заявление от Монако сделал князь Альбер II. Люк Фриден, премьер-министр Люксембурга, сказал: "Редко когда перспектива решения о создании двух государств казалась такой отдаленной, как сегодня. И все же никогда международная воля к его достижению не была такой единой. Когда сомнения растут, мы должны смотреть им в глаза с уверенностью надежды. Именно поэтому я торжественно заявляю, что по состоянию на сегодня Люксембург официально признает государство Палестина".

"Мне также известно мнение, что признание Государства Палестина каким-то образом равнозначно победе для ХАМАС. Однако решение о создании двух государств — это худший возможный результат для ХАМАС. Это не то, чего они хотят. Они хотят, чтобы Израиль был стерт с карты мира", — сказал премьер-министр Мальты Роберт Абела.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил: "Бельгия сегодня подает миру мощный политический и дипломатический сигнал, присоединяясь к группе стран, которые объявляют о признании государства Палестина. Бельгия перейдет к юридическому признанию Государства Палестина, как только будут освобождены все заложники и все террористические организации, такие как ХАМАС, будут отстранены от управления Палестиной".

Напомним, накануне начала заседания Генассамблеи президент Франции Макрон объявил об официальном признании Палестины. Он подчеркнул, что Франция стремится к мирному и безопасному сосуществованию Израиля и Палестины.

Тем временем Израиль резко высказался против решения стран признать Палестину. В МИД Израиля заявили, что такое решение подрывает перспективы мирного урегулирования и "вознаграждает террор".