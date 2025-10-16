Шатдаун в США — Сенат знову відхилив законопроєкт

Сенат США. Фото: DW

Сенат США вчергове заблокував законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, через що шатдаун триває понад два тижні. Втрати економіки США від шатдауну оцінюються в 15 мільярдів доларів на тиждень.

Про це інформують The Hill та Reuters.

У середу, 16 жовтня, сенат США вдев'яте заблокував ухвалений Палатою представників законопроєкт про тимчасове фінансування федерального уряду. Він необхідний для завершення урядового "шатдауну", який триває вже більш ніж два тижні.

Двотижневе закриття федерального уряду може коштувати економіці США до 15 мільярдів доларів на тиждень у вигляді втраченого виробництва, заявив у середу ввечері представник Міністерства фінансів. У такий спосіб він спростував попередню заяву міністра фінансів Скотта Бессента, який оцінив збитки у 15 мільярдів доларів на день.

Отже, сенат проголосував 51 проти 44 за пропозицію, яка б забезпечила фінансування уряду до кінця листопада. Для її ухвалення було необхідно набрати 60 голосів, однак цього не сталося.

Пропозиція, раніше схвалена Палатою представників, передбачала фінансування без політичних умов чи додаткових положень.

Зазначається, що демократи продовжують наполягати на тому, що до будь-якої угоди про фінансування має бути включене вирішення питання щодо підвищених субсидій на медичне обслуговування, термін дії яких спливає. Своєю чергою, республіканське керівництво заявляє, що готове вести переговори про ці субсидії лише після того, як уряд відновить свою роботу.

"Демократи не демонструють жодних ознак того, що вони готові до завершення шатдауну", — заявив лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун. Водночас він додав, що такі критичні питання, як зарплата військових, не змусили їх змінити позицію.

"Їм доведеться просто чекати, поки крайньоліва база демократів буде задоволена", — сказав Тун.

Своєю чергою, лідер демократичної меншості Чак Шумер наголосив, що переговори не дають жодних результатів. А ключова дата 1 листопада, коли завершиться реєстрація на отримання медичного страхування, наближається.

"Криза в галузі охорони здоров'я відбувається зараз... І все ж республіканські лідери — особливо (спікер Майк Джонсон, – Ред.) – продовжують затягувати час", — заявив Шумер.

Водночас міністр фінансів Скотт Бессент оцінив економічні збитки від двотижневого простою. Він заявив, що закриття уряду коштує економіці США близько 15 мільярдів доларів на день у вигляді втраченого виробництва і починає "підривати м'язи" американської економіки.

Бессент закликав демократів "стати героями" і приєднатися до республіканців, щоб покласти край шатдауну.

За словами міністра, хвиля інвестицій в економіку США, зокрема в штучний інтелект, є стійкою, але закриття уряду стає все більшою перешкодою.

"Єдине, що нас тут гальмує — це шатдаун уряду", — пояснив Бессент.

Він також зазначив, що дефіцит бюджету США за 2025 фінансовий рік, що закінчився 30 вересня, виявився меншим, ніж у попередньому році. Бессент висловив сподівання, що співвідношення дефіциту до ВВП може знизитися до 3% у найближчі роки, якщо США зможуть "зростати більше, витрачати менше та обмежувати витрати".

Нагадаємо, що на початку жовтня 2025 року федеральний уряд США офіційно оголосив шатдаун.

Раніше ми інформували, що сенат США підтримав законопроєкт про оборонну політику країни на 2026 рік.