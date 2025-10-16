Шатдаун в США - Сенат снова отклонил законопроект

Сенат США. Фото: DW

Сенат США в очередной раз заблокировал законопроект о временном финансировании правительства, из-за чего шатдаун продолжается более двух недель. Потери экономики США от шатдауна оцениваются в 15 миллиардов долларов в неделю.

Об этом информируют The Hill и Reuters.

Реклама

Читайте также:

Шатдаун в США — Сенат снова отклонил финансирование правительства

В среду, 16 октября, сенат США в девятый раз заблокировал принятый Палатой представителей законопроект о временном финансировании федерального правительства. Он необходим для завершения правительственного "шатдауна", который длится уже более двух недель.

Двухнедельное закрытие федерального правительства может стоить экономике США до 15 миллиардов долларов в неделю в виде потерянного производства, заявил в среду вечером представитель Министерства финансов. Таким образом он опроверг предыдущее заявление министра финансов Скотта Бессента, который оценил убытки в 15 миллиардов долларов в день.

Итак, сенат проголосовал 51 против 44 за предложение, которое бы обеспечило финансирование правительства до конца ноября. Для его принятия было необходимо набрать 60 голосов, однако этого не произошло.

Предложение, ранее одобренное Палатой представителей, предусматривало финансирование без политических условий или дополнительных положений.

Отмечается, что демократы продолжают настаивать на том, что в любое соглашение о финансировании должно быть включено решение вопроса о повышенных субсидиях на медицинское обслуживание, срок действия которых истекает. В свою очередь, республиканское руководство заявляет, что готово вести переговоры об этих субсидиях только после того, как правительство возобновит свою работу.

"Демократы не демонстрируют никаких признаков того, что они готовы к завершению шатдауна", — заявил лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун. В то же время он добавил, что такие критические вопросы, как зарплата военных, не заставили их изменить позицию.

"Им придется просто ждать, пока крайнелевая база демократов будет удовлетворена", — сказал Тун.

В свою очередь, лидер демократического меньшинства Чак Шумер отметил, что переговоры не дают никаких результатов. А ключевая дата 1 ноября, когда завершится регистрация на получение медицинского страхования, приближается.

"Кризис в области здравоохранения происходит сейчас... И все же республиканские лидеры — особенно (спикер Майк Джонсон, — Ред.) — продолжают затягивать время", — заявил Шумер.

В то же время министр финансов Скотт Бессент оценил экономические убытки от двухнедельного простоя. Он заявил, что закрытие правительства стоит экономике США около 15 миллиардов долларов в день в виде потерянного производства и начинает "подрывать мышцы" американской экономики.

Бессент призвал демократов "стать героями" и присоединиться к республиканцам, чтобы положить конец шатдауну.

По словам министра, волна инвестиций в экономику США, в частности в искусственный интеллект, является устойчивой, но закрытие правительства становится все большим препятствием.

"Единственное, что нас здесь тормозит — это шатдаун правительства", — объяснил Бессент.

Он также отметил, что дефицит бюджета США за 2025 финансовый год, закончившийся 30 сентября, оказался меньше, чем в предыдущем году. Бессент выразил надежду, что соотношение дефицита к ВВП может снизиться до 3% в ближайшие годы, если США смогут "расти больше, тратить меньше и ограничивать расходы".

Напомним, что в начале октября 2025 года федеральное правительство США официально объявило шатдаун.

Ранее мы информировали, что сенат США поддержал законопроект об оборонной политике страны на 2026 год.