Війна в Україні — шахта Покровська має залишатися під контролем України

Шахтоуправління "Покровське". Фото: Bloomberg, Christopher Occhicone

Коксівне вугілля Покровська має залишатися під контролем України після закінчення війни. Передчасне припинення вогню може призвести до втрати контрою над стратегічними ресурсами.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Коксівне вугілля Покровська має залишатися під контролем України

Новообраний президент США Дональд Трамп заявляє, що може зупинити війну Росії проти України за один день. Як зазначає Bloomberg, це не неможливо — усе залежить від того, який це буде день.

Зазначається, що Трампу варто відправити до України компетентного посланця, аби зрозуміти чому українці протистоять швидкому припиненню війну "за будь-яку ціну".

"Щойно такий посланець туди прибуде, я б порадив йому одразу вирушити до шахти, яку я нещодавно відвідав поблизу Покровська, міста на сході Донбасу, що стало однією з найгарячіших точок війни", — зазначається у виданні.

Шахтоуправління "Покровське" — єдина шахта в Україні, яка видобуває коксівне вугілля, яке є важливим компонентом для отримання вуглецю, що зміцнює сталь. Це та сама сталь, яка забезпечує оборонну промисловість України та буде життєво важливою для відбудови країни після війни.

Робітники ремонтують бурову машину на шахті Покровська". Фото: Bloomberg, Christopher Occhicone

"Одна з трьох шахт розташована менш ніж за сім кілометрів від лінії фронту. Якщо вона припинить роботу, українські металургійні компанії будуть змушені імпортувати коксівне вугілля, яке Євросоюз відносить до критично важливої сировини. Здорожчання вугілля зробить близько 50% нинішнього виробництва сталі в країні неконкурентоспроможним", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що російські ракети вже влучали в шахту "Покровське", але вона продовжує працювати.

Наслідки російської атаки на шахту.Фото: Bloomberg, Christopher Occhicone

Видання Bloomberg попереджає, що поспішне перемир'я без аналізу наслідків, на якому можуть наполягати у США, може загрожувати посиленням позицій РФ та її подальшою експансією. Україна має безліч цінних ресурсів, які не можна передавати Кремлю.

"Пропозиції, які висуваються у Вашингтоні, наприклад, про лінію припинення вогню, яку дотримуються європейські миротворці, і про відмову України від своїх цілей щодо членства в НАТО на 20 років в обмін на американську зброю — містять елементи, які могли б стати частиною остаточного рішення, але є наполовину готовими і передчасними", — пише видання.

Гендиректор найбільшої інвестиційної компанії в Україні Dragon Capital Томаш Фіала зазначив, що коксівне вугілля Покровська має залишатися під контролем України. Українські морські порти й річка Дніпро, за його словами, теж повинні бути захищеними від нападів і відкритими для бізнесу.

"Для цього російські війська мають залишити Кінбурнську косу. Запорізьку атомну електростанцію також слід повернути Україні — як із міркувань безпеки, так і з огляду на її шість гігаватів потужності", — підкреслив Фіала.

Нагадаємо, у Варшаві наступного тижня відбудуться "найважливіші переговори про війну в Україні". Вони пройдуть у форматі "Веймарського трикутника+".

Раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер Кремля Володимир Путін хоче домовлятися на капітуляційних умовах щодо України, але цього не буде. За його словами, переговори з Росією можливі лише тоді, коли Україна буде не сама і буде сильною.