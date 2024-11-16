Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Шахта Покровська має бути під контролем України, — Bloomberg arrow

Шахта Покровська має бути під контролем України, — Bloomberg

16 листопада 2024 15:22
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — шахта Покровська має залишатися під контролем України
Шахтоуправління "Покровське". Фото: Bloomberg, Christopher Occhicone
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Коксівне вугілля Покровська має залишатися під контролем України після закінчення війни. Передчасне припинення вогню може призвести до втрати контрою над стратегічними ресурсами.

Про це повідомляє видання Bloomberg. 

Читайте також:

Коксівне вугілля Покровська має залишатися під контролем України 

Новообраний президент США Дональд Трамп заявляє, що може зупинити війну Росії проти України за один день. Як зазначає Bloomberg, це не неможливо — усе залежить від того, який це буде день.

Зазначається, що Трампу варто відправити до України компетентного посланця, аби зрозуміти чому українці протистоять швидкому припиненню війну "за будь-яку ціну".

"Щойно такий посланець туди прибуде, я б порадив йому одразу вирушити до шахти, яку я нещодавно відвідав поблизу Покровська, міста на сході Донбасу, що стало однією з найгарячіших точок війни", — зазначається у виданні.

Шахтоуправління "Покровське" — єдина шахта в Україні, яка видобуває коксівне вугілля, яке є важливим компонентом для отримання вуглецю, що зміцнює сталь.  Це та сама сталь, яка забезпечує оборонну промисловість України та буде життєво важливою для відбудови країни після війни.

шахта Покровське
Робітники ремонтують бурову машину на шахті Покровська". Фото: Bloomberg, Christopher Occhicone

"Одна з трьох шахт розташована менш ніж за сім кілометрів від лінії фронту. Якщо вона припинить роботу, українські металургійні компанії будуть змушені імпортувати коксівне вугілля, яке Євросоюз відносить до критично важливої сировини. Здорожчання вугілля зробить близько 50% нинішнього виробництва сталі в країні неконкурентоспроможним", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що російські ракети вже влучали в шахту "Покровське", але вона продовжує працювати.

Шахта Покровське обстріл
Наслідки російської атаки на шахту.Фото: Bloomberg, Christopher Occhicone

Видання Bloomberg попереджає, що поспішне перемир'я без аналізу наслідків, на якому можуть наполягати у США, може загрожувати посиленням позицій РФ та її подальшою експансією. Україна має безліч цінних ресурсів, які не можна передавати Кремлю.

"Пропозиції, які висуваються у Вашингтоні, наприклад, про лінію припинення вогню, яку дотримуються європейські миротворці, і про відмову України від своїх цілей щодо членства в НАТО на 20 років в обмін на американську зброю — містять елементи, які могли б стати частиною остаточного рішення, але є наполовину готовими і передчасними", — пише видання.

Гендиректор найбільшої інвестиційної компанії в Україні Dragon Capital Томаш Фіала зазначив, що коксівне вугілля Покровська має залишатися під контролем України. Українські морські порти й річка Дніпро, за його словами, теж повинні бути захищеними від нападів і відкритими для бізнесу.

"Для цього російські війська мають залишити Кінбурнську косу. Запорізьку атомну електростанцію також слід повернути Україні — як із міркувань безпеки, так і з огляду на її шість гігаватів потужності", — підкреслив Фіала.

Нагадаємо, у Варшаві наступного тижня відбудуться "найважливіші переговори про війну в Україні". Вони пройдуть у форматі "Веймарського трикутника+". 

Раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер Кремля Володимир Путін хоче домовлятися на капітуляційних умовах щодо України, але цього не буде. За його словами, переговори з Росією можливі лише тоді, коли Україна буде не сама і буде сильною.

переговори шахта Донецька область війна в Україні ресурси Покровськ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:25 У Львові передали авто в рамках акції "Пікапи для ЗСУ" — фото

15:25 Мобілізація 160 тисяч осіб — в Міноборони розкрили плани

15:22 Шахта Покровська має бути під контролем України, — Bloomberg

15:15 Заборона на продаж алкоголю — які обмеження діють в Україні

15:09 Найхолодніший регіон — прогноз погоди у Харкові на завтра

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

15:00 На трасі Одеса-Рені запрацювала камера контролю швидкості

14:55 У Грузії голову ЦВК облили фарбою на тлі результатів виборів

14:42 Естонія відправляє Україні новий пакет військової допомоги

14:34 Знижки на дитячі квитки в Укрзалізниці — які пільги для дітей

14:31 Бій Пола й Тайсона став рекордсменом — що відомо

15:25 У Львові передали авто в рамках акції "Пікапи для ЗСУ" — фото

15:25 Мобілізація 160 тисяч осіб — в Міноборони розкрили плани

15:22 Шахта Покровська має бути під контролем України, — Bloomberg

15:15 Заборона на продаж алкоголю — які обмеження діють в Україні

15:09 Найхолодніший регіон — прогноз погоди у Харкові на завтра

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

15:00 На трасі Одеса-Рені запрацювала камера контролю швидкості

14:55 У Грузії голову ЦВК облили фарбою на тлі результатів виборів

14:42 Естонія відправляє Україні новий пакет військової допомоги

14:34 Знижки на дитячі квитки в Укрзалізниці — які пільги для дітей

14:31 Бій Пола й Тайсона став рекордсменом — що відомо

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку