Война в Украине — шахта Покровска должна оставаться под контролем Украины

Шахта Покровска должна быть под контролем Украины, — Bloomberg
Коксующийся уголь Покровска должен оставаться под контролем Украины после окончания войны. Преждевременное прекращение огня может привести к потере контроля над стратегическими ресурсами.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Коксующийся уголь Покровска должен оставаться под контролем Украины
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявляет, что может остановить войну России против Украины за один день. Как отмечает Bloomberg, это не невозможно — все зависит от того, какой это будет день.
Отмечается, что Трампу стоит отправить в Украину компетентного посланника, чтобы понять почему украинцы противостоят быстрому прекращению войны "любой ценой".
"Как только такой посланник туда прибудет, я бы посоветовал ему сразу отправиться в шахту, которую я недавно посетил вблизи Покровска, города на востоке Донбасса, что стало одной из самых горячих точек войны", — отмечается в издании.
Шахтоуправление "Покровское" — единственная шахта в Украине, которая добывает коксующийся уголь, который является важным компонентом для получения углерода, укрепляющего сталь. Это та самая сталь, которая обеспечивает оборонную промышленность Украины и будет жизненно важной для восстановления страны после войны.
"Одна из трех шахт находится менее чем в семи километрах от линии фронта. Если она прекратит работу, украинские металлургические компании будут вынуждены импортировать коксующийся уголь, который Евросоюз относит к критически важному сырью. Подорожание угля сделает около 50% нынешнего производства стали в стране неконкурентоспособным", — говорится в сообщении.
Известно, что российские ракеты уже попадали в шахту "Покровское", но она продолжает работать.
Издание Bloomberg предупреждает, что поспешное перемирие без анализа последствий, на котором могут настаивать в США, может угрожать усилением позиций РФ и ее дальнейшей экспансией. Украина имеет множество ценных ресурсов, которые нельзя передавать Кремлю.
"Предложения, которые выдвигаются в Вашингтоне, например, о линии прекращения огня, которую придерживаются европейские миротворцы, и об отказе Украины от своих целей по членству в НАТО на 20 лет в обмен на американское оружие — содержат элементы, которые могли бы стать частью окончательного решения, но являются наполовину готовыми и преждевременными", — пишет издание.
Гендиректор крупнейшей инвестиционной компании в Украине Dragon Capital Томаш Фиала отметил, что коксующийся уголь Покровска должен оставаться под контролем Украины. Украинские морские порты и река Днепр, по его словам, тоже должны быть защищенными от нападений и открытыми для бизнеса.
"Для этого российские войска должны оставить Кинбурнскую косу. Запорожскую атомную электростанцию также следует вернуть Украине — как из соображений безопасности, так и учитывая ее шесть гигаватт мощности", — подчеркнул Фиала.
Напомним, в Варшаве на следующей неделе состоятся "важнейшие переговоры о войне в Украине". Они пройдут в формате "Веймарского треугольника+".
Ранее мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Кремля Владимир Путин хочет договариваться на капитуляционных условиях для Украины, но этого не будет. По его словам, переговоры с Россией возможны только тогда, когда Украина будет не сама и будет сильной.
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