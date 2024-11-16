Война в Украине — шахта Покровска должна оставаться под контролем Украины

Шахтоуправление "Покровское". Фото: Bloomberg, Christopher Occhicone

Коксующийся уголь Покровска должен оставаться под контролем Украины после окончания войны. Преждевременное прекращение огня может привести к потере контроля над стратегическими ресурсами.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Коксующийся уголь Покровска должен оставаться под контролем Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявляет, что может остановить войну России против Украины за один день. Как отмечает Bloomberg, это не невозможно — все зависит от того, какой это будет день.

Отмечается, что Трампу стоит отправить в Украину компетентного посланника, чтобы понять почему украинцы противостоят быстрому прекращению войны "любой ценой".

"Как только такой посланник туда прибудет, я бы посоветовал ему сразу отправиться в шахту, которую я недавно посетил вблизи Покровска, города на востоке Донбасса, что стало одной из самых горячих точек войны", — отмечается в издании.

Шахтоуправление "Покровское" — единственная шахта в Украине, которая добывает коксующийся уголь, который является важным компонентом для получения углерода, укрепляющего сталь. Это та самая сталь, которая обеспечивает оборонную промышленность Украины и будет жизненно важной для восстановления страны после войны.

Рабочие ремонтируют буровую машину на шахте Покровска. Фото: Bloomberg, Christopher Occhicone

"Одна из трех шахт находится менее чем в семи километрах от линии фронта. Если она прекратит работу, украинские металлургические компании будут вынуждены импортировать коксующийся уголь, который Евросоюз относит к критически важному сырью. Подорожание угля сделает около 50% нынешнего производства стали в стране неконкурентоспособным", — говорится в сообщении.

Известно, что российские ракеты уже попадали в шахту "Покровское", но она продолжает работать.

Последствия российской атаки на шахту. Фото: Bloomberg, Christopher Occhicone

Издание Bloomberg предупреждает, что поспешное перемирие без анализа последствий, на котором могут настаивать в США, может угрожать усилением позиций РФ и ее дальнейшей экспансией. Украина имеет множество ценных ресурсов, которые нельзя передавать Кремлю.

"Предложения, которые выдвигаются в Вашингтоне, например, о линии прекращения огня, которую придерживаются европейские миротворцы, и об отказе Украины от своих целей по членству в НАТО на 20 лет в обмен на американское оружие — содержат элементы, которые могли бы стать частью окончательного решения, но являются наполовину готовыми и преждевременными", — пишет издание.

Гендиректор крупнейшей инвестиционной компании в Украине Dragon Capital Томаш Фиала отметил, что коксующийся уголь Покровска должен оставаться под контролем Украины. Украинские морские порты и река Днепр, по его словам, тоже должны быть защищенными от нападений и открытыми для бизнеса.

"Для этого российские войска должны оставить Кинбурнскую косу. Запорожскую атомную электростанцию также следует вернуть Украине — как из соображений безопасности, так и учитывая ее шесть гигаватт мощности", — подчеркнул Фиала.

Напомним, в Варшаве на следующей неделе состоятся "важнейшие переговоры о войне в Украине". Они пройдут в формате "Веймарского треугольника+".

Ранее мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Кремля Владимир Путин хочет договариваться на капитуляционных условиях для Украины, но этого не будет. По его словам, переговоры с Россией возможны только тогда, когда Украина будет не сама и будет сильной.