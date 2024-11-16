Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Шахта Покровска должна быть под контролем Украины, — Bloomberg arrow

Шахта Покровска должна быть под контролем Украины, — Bloomberg

16 ноября 2024 15:22
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — шахта Покровска должна оставаться под контролем Украины
Шахтоуправление "Покровское". Фото: Bloomberg, Christopher Occhicone
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Коксующийся уголь Покровска должен оставаться под контролем Украины после окончания войны. Преждевременное прекращение огня может привести к потере контроля над стратегическими ресурсами.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Читайте также:

Коксующийся уголь Покровска должен оставаться под контролем Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявляет, что может остановить войну России против Украины за один день. Как отмечает Bloomberg, это не невозможно — все зависит от того, какой это будет день.

Отмечается, что Трампу стоит отправить в Украину компетентного посланника, чтобы понять почему украинцы противостоят быстрому прекращению войны "любой ценой".

"Как только такой посланник туда прибудет, я бы посоветовал ему сразу отправиться в шахту, которую я недавно посетил вблизи Покровска, города на востоке Донбасса, что стало одной из самых горячих точек войны", — отмечается в издании.

Шахтоуправление "Покровское" — единственная шахта в Украине, которая добывает коксующийся уголь, который является важным компонентом для получения углерода, укрепляющего сталь.  Это та самая сталь, которая обеспечивает оборонную промышленность Украины и будет жизненно важной для восстановления страны после войны.

шахта Покровское
Рабочие ремонтируют буровую машину на шахте Покровска. Фото: Bloomberg, Christopher Occhicone

"Одна из трех шахт находится менее чем в семи километрах от линии фронта. Если она прекратит работу, украинские металлургические компании будут вынуждены импортировать коксующийся уголь, который Евросоюз относит к критически важному сырью. Подорожание угля сделает около 50% нынешнего производства стали в стране неконкурентоспособным", — говорится в сообщении.

Известно, что российские ракеты уже попадали в шахту "Покровское", но она продолжает работать.

Шахта Покровское обстрел
Последствия российской атаки на шахту. Фото: Bloomberg, Christopher Occhicone

Издание Bloomberg предупреждает, что поспешное перемирие без анализа последствий, на котором могут настаивать в США, может угрожать усилением позиций РФ и ее дальнейшей экспансией. Украина имеет множество ценных ресурсов, которые нельзя передавать Кремлю.

"Предложения, которые выдвигаются в Вашингтоне, например, о линии прекращения огня, которую придерживаются европейские миротворцы, и об отказе Украины от своих целей по членству в НАТО на 20 лет в обмен на американское оружие — содержат элементы, которые могли бы стать частью окончательного решения, но являются наполовину готовыми и преждевременными", — пишет издание.

Гендиректор крупнейшей инвестиционной компании в Украине Dragon Capital Томаш Фиала отметил, что коксующийся уголь Покровска должен оставаться под контролем Украины. Украинские морские порты и река Днепр, по его словам, тоже должны быть защищенными от нападений и открытыми для бизнеса.

"Для этого российские войска должны оставить Кинбурнскую косу. Запорожскую атомную электростанцию также следует вернуть Украине — как из соображений безопасности, так и учитывая ее шесть гигаватт мощности", — подчеркнул Фиала.

Напомним, в Варшаве на следующей неделе состоятся "важнейшие переговоры о войне в Украине". Они пройдут в формате "Веймарского треугольника+".

Ранее мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Кремля Владимир Путин хочет договариваться на капитуляционных условиях для Украины, но этого не будет. По его словам, переговоры с Россией возможны только тогда, когда Украина будет не сама и будет сильной.

переговоры шахта Донецкая область война в Украине ресурсы Покровск

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:09 Зеленский рассказал об одном из пунктов Плана устойчивости

15:59 В Одессе увеличили финансирование программы "Безопасный город"

15:46 Сборная Украины потерпела второе подряд фиаско в отборе на Евро

15:45 Борис Джонсон раскритиковал звонок Шольца Путину

15:29 В Одессе и области нет водоснабжения — адреса

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:25 Во Львове передали авто в рамках акции "Пикапы для ВСУ" — фото

15:25 Мобилизация 160 тысяч человек — в Минобороны раскрыли планы

15:22 Шахта Покровска должна быть под контролем Украины, — Bloomberg

15:15 Запрет на продажу алкоголя — какие ограничения в Украине

15:09 Самый холодный регион — прогноз погоды в Харькове на завтра

16:09 Зеленский рассказал об одном из пунктов Плана устойчивости

15:59 В Одессе увеличили финансирование программы "Безопасный город"

15:46 Сборная Украины потерпела второе подряд фиаско в отборе на Евро

15:45 Борис Джонсон раскритиковал звонок Шольца Путину

15:29 В Одессе и области нет водоснабжения — адреса

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:25 Во Львове передали авто в рамках акции "Пикапы для ВСУ" — фото

15:25 Мобилизация 160 тысяч человек — в Минобороны раскрыли планы

15:22 Шахта Покровска должна быть под контролем Украины, — Bloomberg

15:15 Запрет на продажу алкоголя — какие ограничения в Украине

15:09 Самый холодный регион — прогноз погоды в Харькове на завтра

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке