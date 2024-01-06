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Шахраї використали останній обмін військовополоненими для наживи

6 січня 2024 07:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Шахраї використали останній обмін військовополоненими для наживи
Шахрай за комп'ютером. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Соціальними мережами поширюється нова шахрайська схема. Аферисти почали використовувати обмін військовополоненими для своєї наживи. Вони різними способами виманюють гроші у людей.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Нова шахрайська схема з використанням даних полонених

У мережі масово шириться чергова схема обману людей. Шахраї використовують обмін полоненими, який відбувся 3 січня цього року, та дані про військових, щоб нажитися на цьому.

"У соцмережах з'явилися профілі, які представляють себе звільненими з полону оборонцями, закликають звертатися й обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, кого вони бачили в полоні. Згодом під різними приводами починають просити гроші", — зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Аферисти використовують фото та відео бійців з останнього обміну та інші.

Як вберегтися від шахраїв

У Координаційному штабі закликають не вірити сумнівним профілям та сторінкам у соцмережах і не переходити за посиланнями. За будь-якою інформацією звертатися лише до офіційних ресурсів, зокрема до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Скриншот допису Штабу
Скриншот допису Штабу

Нагадаємо, зараз в Україні діє нова злочинна схема. Шахраї, надсилаючи СМС про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу, намагаються виманити кошти у громадян. В кіберполіції дали поради, як не втратити кошти.

Додамо, в Україні під час різдвяних свят є високий ризик стати жертвою шахраїв. Головне правило: якщо вам дзвонять і просять повідомити дані вашої банківської картки, потрібно зразу сказати "ШахрайГудбай".

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