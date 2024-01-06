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Мошенники использовали последний обмен военнопленными для наживы

6 января 2024 07:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Мошенники использовали последний обмен военнопленными для наживы
Мошенник за компьютером. Иллюстративное фото: ua.depositphotos.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Социальными сетями распространяется новая мошенническая схема. Аферисты стали использовать обмен военнопленными для своей наживы. Они разными способами выманивают деньги у людей.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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В сети массово распространяется очередная схема обмана людей. Мошенники используют обмен пленными, состоявшийся 3 января этого года, и данные о военных, чтобы нажиться на этом.

"В соцсетях появились профили, представляющие себя освобожденными из плена защитниками, призывают обращаться и обещают предоставить информацию якобы о тех военных, кого они видели в плену. Впоследствии под разными предлогами начинают просить деньги", — отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Аферисты используют фото и видео бойцов последнего обмена и других.

Как уберечься от мошенников

В Координационном штабе призывают не верить сомнительным профилям и страницам в соцсетях и не переходить по ссылкам. За любой информацией обращаться только к официальным ресурсам, в частности в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Скриншот сообщения Штабу
Скриншот поста Штаба

Напомним, сейчас в Украине действует новая преступная схема. Мошенники, отправляя СМС о поступлении посылок от имени известного украинского почтового сервиса, пытаются выманить средства у граждан. В киберполиции дали советы, как не потерять деньги.

Добавим, в Украине во время рождественских праздников высок риск стать жертвой мошенников. Главное правило: если вам звонят и просят сообщить данные вашей банковской карты, нужно сразу сказать "ШахрайГудбай".

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