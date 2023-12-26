Шахраї придумали новий спосіб, як видурити кошти в українців через SMS — як вберегтися

Телефон в руках чоловіка. Ілюстративне фото: Pexels

Зараз в Україні діє нова злочинна схема. Шахраї, надсилаючи СМС про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу, намагаються виманити кошти у громадян. В кіберполіції дали поради, як не втратити кошти.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Читайте також:

Як вберегти кошти від нової шахрайської схеми

За даними поліції, аферисти через СМС активно поширюють повідомлення, у яких вони сповіщають громадян про нібито надходження посилки від імені відомого українського поштового сервісу. Метою шахраїв є, щоб особа перейшла за їх посиланням, де людина має ввести усі дані банківської картки, зокрема ім’я власника, номер, CVV-код та термін дії.

"Сповіщення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Мета шахраїв — збір платіжних даних користувачів з метою привласнення їхніх заощаджень", — вказали у поліції.

Потім зловмисники за допомогою банківських даних здійснюють купівлю різноманітних речей в інтернеті. Крім того, вони можуть оформити повернення вже замовлених товарів людей і привласнити їх гроші за повернення.

У кіберполіції дали такі поради, як вберегти свої кошти від шахраїв:

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;

перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних;

заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для сплати;

сплачуйте гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики втрати коштів;

не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

Також у поліції закликали українців, якщо сталося розголошення даних банківської карти, то негайно потрібно звернутися до відділення банку та заблокувати свою карту.

Повідомлення про шахрайську схему. Фото: скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, в Україні під час різдвяних свят є високий ризик стати жертвою шахраїв. Головне правило: якщо вам дзвонять і просять повідомити дані вашої банківської картки, потрібно зразу сказати "ШахрайГудбай".

Додамо, після збої роботи мобільного оператора "Київстар", у компанії пообіцяли, що всім абонентам виплатять компенсації. Однак шахраї створили фейкові боти, де обіцяють компенсацію.