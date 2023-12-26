Мошенники придумали новый способ, как выманить средства у украинцев через SMS — как уберечься

Телефон в руках мужчины. Иллюстративное фото: Pexels

В настоящее время в Украине действует новая преступная схема. Мошенники, посылая СМС о поступлении посылок от имени известного украинского почтового сервиса, пытаются выманить средства у граждан. В киберполиции дали советы, как не потерять деньги.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Как уберечь средства от новой мошеннической схемы

По данным полиции, аферисты через СМС активно распространяют сообщения, в которых они извещают граждан о якобы поступлении посылки от имени известного украинского почтового сервиса. Целью мошенников является, чтобы лицо перешло по их ссылке, где человек должен ввести все данные банковской карты, включая имя владельца, номер, CVV-код и срок действия.

"Уведомления содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы. Цель мошенников — сбор платежных данных пользователей с целью присвоения их сбережений", — указали в полиции.

Затем злоумышленники с помощью банковских данных совершают покупку разнообразных вещей в интернете. Кроме того, они могут оформить возврат уже заказанных товаров людей и присвоить их деньги за возврат.

В киберполиции дали такие советы, как уберечь свои средства от мошенников:

не переходите по сомнительным гиперссылкам;

получайте данные о поступлении посылки на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;

проверяйте правильность URL-сайта перед вводом конфиденциальных данных;

заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только сумму, необходимую для оплаты;

платите деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери денежных средств;

не сообщайте сторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения.

Также в полиции призвали украинцев, если произошло разглашение данных банковской карты, то немедленно следует обратиться в отделение банка и заблокировать свою карту.

Сообщение о мошеннической схеме. Фото: скриншот поста Нацполиции

Напомним, в Украине во время рождественских праздников высок риск стать жертвой мошенников. Главное правило: если вам звонят и просят сообщить данные вашей банковской карты, нужно сразу сказать "ШахрайГудбай".

Добавим, что после сбоя работы мобильного оператора "Киевстар", в компании пообещали, что всем абонентам выплатят компенсации. Однако мошенники создали фейковые боты, где обещают компенсацию.