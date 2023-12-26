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Як не потрапити до рук шахраїв у святкові дні — поради NovaPay та НБУ

26 грудня 2023 14:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Як не потрапити до рук шахраїв у святкові дні — поради NovaPay та НБУ
Шахрай намагається дізнатися про банківські дані своєї жертви. Фото: istockphoto.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні, як і в інших країнах світу люди активно готуються до новорічних свят і в цей період високий ризик стати жертвою шахраїв. Головне правило, якщо вам дзвонять і просять повідомити дані вашої банківської картки, найбезпечніше відразу говорити "ШахрайГудбай".

Про це повідомляє "ШахрайГудбай".

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Як не потрапити до рук шахраїв — поради

Підготовка до свят може відвернути увагу, особливо коли вдома звучить святкова музика, ведеться приготування різдвяних страв і в повітрі витає радісний настрій.

Саме в такі моменти може прийти дзвінок чи повідомлення з пропозицією про "фінансову допомогу" від міжнародних організацій. Це може здатися привабливим, але варто бути обережним.

Часто на подібних сайтах вимагають вказати особисті дані, включаючи номер платіжної картки. Однак дотримуючись інструкцій таких "представників", можна лише втратити гроші з карти та зіпсувати собі свято.

Щоб захистити себе від шахрайства, NovaPay і НБУ рекомендують дотримуватися кількох простих правил:

  • уникати сумнівних посилань,
  • не розкривати CVV-код, пін-код та дані для входу в інтернет-банкінг,
  • не користуватися підозрілими сайтами й не вводити там дані своєї картки,
  • не погоджуватись на оплату будь-яких додаткових витрат для отримання фінансової допомоги.

Нагадаємо, що у Харкові ліквідували ще одну шахрайську схему, учасники якої виманювали гроші у сімей українських захисників. Зокрема, військові та поліція викрили місцевого жителя, який виманював 10 тисяч доларів із дружини загиблого воїна ЗСУ. Додаткових витрат для отримання грошової допомоги.

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