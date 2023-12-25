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Следует быть осторожными — украинцам рассказали о популярной схеме мошенников

25 декабря 2023 05:16
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Работа онлайн – как не стать жертвой мошенников – украинцам рассказали о популярной схеме мошенников
Мошенник за компьютером. Фото: pixabay
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Украинцам рассказали о популярной схеме мошенников. Она заключается в трудоустройстве онлайн.

Об этом сообщает горсовет Умани.

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Суть самой популярной схемы

Отмечается, что аферисты предлагают работу онлайн, которая требует капиталовложений.

"Например, чтобы начать работать необходимо купить доступ к сайту/канала с заданиями или бесплатный онлайн проект", — рассказали в горсовете.

В чем заключается "работа"

Задачи — самые разные. Например, делать фиктивные заказы на сайте онлайн-магазина, работать переводчиком текстов с английского языка без знания английского языка и т.д.

"Но чтобы получить доступ к сайту, где есть база таких клиентов, которым необходим перевод, нужно заплатить деньги", — добавили в горсовете.

Как не стать жертвой мошенников

В первую очередь, не вкладывайте собственные деньги за работу в интернете и не платите никаких услуг, чтобы трудоустроиться.

К слову, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще всего это пострадавшие от покупки или продажи товаров в интернете.

Напомним, в Одессе мошенники создали фейковый чат-бот ДТЭК. Известно, что схема работает по получению персональных данных от пользователей.

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