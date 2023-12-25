Работа онлайн – как не стать жертвой мошенников – украинцам рассказали о популярной схеме мошенников

Следует быть осторожными — украинцам рассказали о популярной схеме мошенников
Украинцам рассказали о популярной схеме мошенников. Она заключается в трудоустройстве онлайн.
Об этом сообщает горсовет Умани.
Суть самой популярной схемы
Отмечается, что аферисты предлагают работу онлайн, которая требует капиталовложений.
"Например, чтобы начать работать необходимо купить доступ к сайту/канала с заданиями или бесплатный онлайн проект", — рассказали в горсовете.
В чем заключается "работа"
Задачи — самые разные. Например, делать фиктивные заказы на сайте онлайн-магазина, работать переводчиком текстов с английского языка без знания английского языка и т.д.
"Но чтобы получить доступ к сайту, где есть база таких клиентов, которым необходим перевод, нужно заплатить деньги", — добавили в горсовете.
Как не стать жертвой мошенников
В первую очередь, не вкладывайте собственные деньги за работу в интернете и не платите никаких услуг, чтобы трудоустроиться.
К слову, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще всего это пострадавшие от покупки или продажи товаров в интернете.
Напомним, в Одессе мошенники создали фейковый чат-бот ДТЭК. Известно, что схема работает по получению персональных данных от пользователей.
Читайте Новини.LIVE!