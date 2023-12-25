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Варто бути обережними — українцям розповіли про популярну схему шахраїв

25 грудня 2023 05:16
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Робота онлайн - як не стати жертвою шахраїв - українцям розповіли про популярну схему шахраїв
Шахрай за компʼютером. Фото: pixabay
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Українцям розповіли про популярну схему шахраїв. Вона полягає у працевлаштуванні онлайн.

Про це повідомляє міськрада Умані.

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Суть найпопулярнішої схеми

Зазначається, що аферисти пропонують роботу онлайн, яка потребує капіталовкладень.

"Наприклад, щоб почати працювати необхідно купити доступ до сайту/каналу із завданнями чи безкоштовний онлайн проект", — розповіли у міськраді.

В чому полягає "робота"

Завдання — найрізноманітніші. Наприклад, робити фіктивні замовлення на сайті онлайн-магазину, працювати перекладачем текстів з англійської мови без знання англійської мови тощо.

"Але, щоб отримати доступ до сайту, де є база таких клієнтів, яким необхідний переклад, потрібно заплатити гроші", — додали у міськраді.

Як не стати жертвою шахраїв

Насамперед, не вкладайте власні гроші за роботу в інтернеті та не сплачуйте жодних послуг, щоб працевлаштуватися.

До слова, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше — це потерпілі від купівлі чи продажу товарів в інтернеті.

Нагадаємо, в Одесі шахраї створили фейковий чат-бот ДТЕК. Відомо, що схема працює через отримання персональних даних від користувачів. 

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