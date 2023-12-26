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Как не попасть в руки мошенников в праздничные дни — советы NovaPay и НБУ

26 декабря 2023 14:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Как не попасть в руки мошенников в праздничные дни — советы NovaPay и НБУ
Мошенник пытается узнать банковские данные своей жертвы. Фото: istockphoto.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине, как и в других странах мира, люди активно готовятся к новогодним праздникам и в этот период высок риск стать жертвой мошенников. Главное правило, если вам звонят и просят сообщить данные вашей банковской карты, безопаснее всего сразу говорить "ШахрайГудбай".

Об этом сообщает "МошенникГудбай".

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Как не попасть в руки мошенников — советы

Подготовка к праздникам может отвлечь внимание, особенно когда дома звучит праздничная музыка, ведется приготовление рождественских блюд, и в воздухе витает радостное настроение. 

Именно в такие моменты может прийти звонок или сообщение с предложением о "денежной помощи" от международных организаций. Это может показаться заманчивым, но стоит быть осторожным.

Часто на подобных сайтах требуют указать личные данные, включая номер платежной карты. Однако следуя инструкциям таких "представителей", можно лишь потерять деньги с карты и испортить себе праздник.

Чтобы защитить себя от мошенничества, NovaPay и НБУ рекомендуют соблюдать несколько простых правил: 

  • избегать сомнительных ссылок, 
  • не раскрывать CVV-код, пин-код и данные для входа в интернет-банкинг, 
  • не пользоваться подозрительными сайтами и не вводить там данные своей карты, 
  • не соглашаться на оплату каких-либо дополнительных расходов для получения финансовой помощи.

Напомним, что в Харькове ликвидировали еще одну мошенническую схему, участники которой выманивали деньги у семей украинских защитников. В частности, военные и полиция разоблачили местного жителя, который выманивал 10 тысяч долларов из жены погибшего воина ВСУ.дополнительных расходов для получения денежной помощи.

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