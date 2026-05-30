Шах Пахлаві заявив про небезпечний союз Росії та Ірану

Шах Пахлаві заявив про небезпечний союз Росії та Ірану

Дата публікації: 30 травня 2026 17:48
Реза Пахлаві. Фото: x.com/PahlaviReza

Шах Реза Пахлаві заявив, що Росія та Іран діють у тісній координації та спільно поширюють нестабільність у різних регіонах світу.  Він наголосив, що режими в Москві та Тегерані об'єднує боротьба проти демократії та свободи.

Про це спадкоємець іранського престолу заявив під час виступу на Чорноморському безпековому форумі в Одесі 30 травня, передає Новини.LIVE.

Пахлаві назвав Росію та Іран "соархітекторами хаосу"

За словами Пахлаві, іранські безпілотники, які Росія використовує для атак на українські міста, є продовженням політики насильства, яку влада Ірану роками застосовувала проти власного населення.

"Дрони, які летять по українських містах, — вони створені тим самим режимом, який використовував їх проти протестувальників у Тегерані. Вони допомагали снайперам та працювали проти людей. Для "шахеда" немає різниці між будинком у Харкові, комерційним офісом у Дубаї чи площею в Тегерані", — заявив Пахлаві.

Він наголосив, що Тегеран і Москва не є просто партнерами, а фактично разом створюють загрози для міжнародної безпеки.

"Тегеран та Москва здебільшого союзники. Вони не партнери, вони — соархітектори хаосу", — підкреслив шах.

Пахлаві також зазначив, що нинішній іранський режим протягом десятиліть діяв агресивно як усередині країни, так і за її межами, а сьогодні співпрацює з Росією у війнах та конфліктах.

"Ісламська Республіка протягом 47 років мала свою версію існування цього світу. Спочатку вони воювали проти свого народу, потім проти сусідів, а далі — проти інших країн. У Росії також свій режим проти демократії, проти Грузії. І разом з Ісламською Республікою вони воюють проти Сирії, проти України", — наголосив шах Пахлаві.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп повідомив, що меморандум про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном майже повністю погоджений. За його словами, документ передбачає відкриття Ормузької протоки, яка є одним із ключових маршрутів для світових поставок нафти та газу.

А також Ольга Стефанішина у коментарі Новини.LIVE заявила, що Україна наразі не спостерігає суттєвих проблем із постачанням озброєння через загострення ситуації навколо Ірану.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
