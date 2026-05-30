Шах Пахлави заявил об опасном союзе России и Ирана

Реза Пахлави. Фото: x.com/PahlaviReza

Шах Реза Пахлави заявил, что Россия и Иран действуют в тесной координации и совместно распространяют нестабильность в различных регионах мира. Он подчеркнул, что режимы в Москве и Тегеране объединяет борьба против демократии и свободы.

Об этом наследник иранского престола заявил во время выступления на Черноморском форуме по безопасности в Одессе 30 мая, передает Новини.LIVE.

Пахлави назвал Россию и Иран "соархитекторами хаоса"

По словам Пахлави, иранские беспилотники, которые Россия использует для атак на украинские города, являются продолжением политики насилия, которую власти Ирана годами применяли против собственного населения.

"Дроны, которые летят по украинским городам, — они созданы тем же режимом, который использовал их против протестующих в Тегеране. Они помогали снайперам и работали против людей. Для "шахеда" нет разницы между домом в Харькове, коммерческим офисом в Дубае или площадью в Тегеране", — заявил Пахлави.

Он подчеркнул, что Тегеран и Москва не являются просто партнерами, а фактически вместе создают угрозы для международной безопасности.

"Тегеран и Москва в основном союзники. Они не партнеры, они — соархитекторы хаоса", — подчеркнул шах.

Пахлави также отметил, что нынешний иранский режим в течение десятилетий действовал агрессивно как внутри страны, так и за ее пределами, а сегодня сотрудничает с Россией в войнах и конфликтах.

"Исламская Республика на протяжении 47 лет имела свою версию существования этого мира. Сначала они воевали против своего народа, потом против соседей, а дальше — против других стран. У России также свой режим против демократии, против Грузии. И вместе с Исламской Республикой они воюют против Сирии, против Украины", — подчеркнул шах Пахлави.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп сообщил, что меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном почти полностью согласован. По его словам, документ предусматривает открытие Ормузского пролива, который является одним из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти и газа.

А также Ольга Стефанишина в комментарии Новини.LIVE заявила, что Украина пока не наблюдает существенных проблем с поставками вооружения из-за обострения ситуации вокруг Ирана.