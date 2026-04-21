Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сергій "Флеш" показав, який вигляд має його будинок після атаки РФ

Сергій "Флеш" показав, який вигляд має його будинок після атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 12:36
Будинок Сергія "Флеша", в який влучив російський дрон. Фото: Сергій Флеш/Facebook

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" показав, який вигляд має його будинок після влучання російського реактивного безпілотника. На фото видно серйозні руйнування, від будівлі майже нічого не залишилося. Окупанти атакували дім "Флеша" у ніч проти 20 квітня, сам посадовець наразі перебуває в лікарні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Сергія Бескрестнова у вівторок, 21 квітня.

Атака РФ на Флеша
Наслідки атаки РФ на будинок "Флеша". Фото: Сергій Флеш/Facebook

"Флеш" показав будинок після влучання БпЛА

У вівторок, 21 квітня, Сергій Бескрестнов "Флеш" показав, як виглядає будинок після того, як російські війська атакували його реактивними дронами. Він зазначив, що також згоріли всі речі та автомобілі.

На фото видно серйозні руйнування та наслідки пожежі. За словами "Флеша", окупанти спрямували на його будинок п'ять реактивних "Шахедів". Нині Бескрестнов перебуває у лікарні.

Будинок Флеша після атаки РФ
Зруйнований будинок "Флеша". Фото: Сергій Флеш/Facebook

"Друзі, дякую за слова підтримки та допомогу. Ось так в одну мить я залишився без усього, що накопичував 20 років. Ні дому, ні машин, ні речей. Лежу в гіпсі й, схоже, ще довго буду. Зараз треба приділяти час родині, а я фізично не можу.

Я міг повірити в замах на мене особисто, у диверсію, але те, що ворог відправить 5 реактивних шахідів на мирний будинок моєї родини, щоб усіх убити, навіть подумати не міг", — написав Сергій.

Атака РФ на Флеша
Згорілий автомобіль "Флеша" після атаки РФ. Фото: Сергій Флеш/Facebook
null
Скриншот повідомлення "Флеша"/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 20 квітня російські окупанти намагалися вбити радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, більш відомого як "Флеш". Ворог атакував його будинок реактивними дронами. Будівлю зруйновано, "Флеш" отримав травми.

Новини.LIVE також підготували матеріал про радника міністра оборони Сергія Бескрестнова "Флеша". Розповідається про його біографію, військову діяльність та роботу у Міністерстві оборони України.

обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації