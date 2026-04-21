Сергій "Флеш" показав, який вигляд має його будинок після атаки РФ

Будинок Сергія "Флеша", в який влучив російський дрон. Фото: Сергій Флеш/Facebook

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" показав, який вигляд має його будинок після влучання російського реактивного безпілотника. На фото видно серйозні руйнування, від будівлі майже нічого не залишилося. Окупанти атакували дім "Флеша" у ніч проти 20 квітня, сам посадовець наразі перебуває в лікарні.

Сергій Бескрестнов у вівторок, 21 квітня.

Наслідки атаки РФ на будинок "Флеша". Фото: Сергій Флеш/Facebook

У вівторок, 21 квітня, Сергій Бескрестнов "Флеш" показав, як виглядає будинок після того, як російські війська атакували його реактивними дронами. Він зазначив, що також згоріли всі речі та автомобілі.

На фото видно серйозні руйнування та наслідки пожежі. За словами "Флеша", окупанти спрямували на його будинок п'ять реактивних "Шахедів". Нині Бескрестнов перебуває у лікарні.

Зруйнований будинок "Флеша". Фото: Сергій Флеш/Facebook

"Друзі, дякую за слова підтримки та допомогу. Ось так в одну мить я залишився без усього, що накопичував 20 років. Ні дому, ні машин, ні речей. Лежу в гіпсі й, схоже, ще довго буду. Зараз треба приділяти час родині, а я фізично не можу.

Я міг повірити в замах на мене особисто, у диверсію, але те, що ворог відправить 5 реактивних шахідів на мирний будинок моєї родини, щоб усіх убити, навіть подумати не міг", — написав Сергій.

Згорілий автомобіль "Флеша" після атаки РФ. Фото: Сергій Флеш/Facebook

Скриншот повідомлення "Флеша"/Facebook

