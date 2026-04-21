Сергей "Флеш" показал, как выглядит его дом после атаки РФ

Дом Сергея "Флеша", в который попал российский дрон. Фото: Сергей Флеш/Facebook

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флеш" показал, как выглядит его дом после попадания российского реактивного беспилотника. На фото видны серьезные разрушения, от здания почти ничего не осталось. Оккупанты атаковали дом "Флеша" в ночь на 20 апреля, сам чиновник сейчас находится в больнице.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Сергея Бескрестнова во вторник, 21 апреля.

Последствия атаки РФ на дом "Флеша". Фото: Сергей Флеш/Facebook

Во вторник, 21 апреля, Сергей Бескрестнов "Флеш" показал, как выглядит дом после того, как российские войска атаковали его реактивными дронами. Он отметил, что также сгорели все вещи и автомобили.

На фото видны серьезные разрушения и последствия пожара. По словам "Флеша", оккупанты направили на его дом пять реактивных "Шахедов". Сейчас Бескрестнов находится в больнице.

Разрушенный дом "Флеша" Фото: Сергей Флеш/Facebook

"Друзья, спасибо за слова поддержки и помощь. Вот так в один миг я остался без всего, что накапливал 20 лет. Ни дома, ни машин, ни вещей. Лежу в гипсе и, похоже, еще долго буду. Сейчас надо уделять время семье, а я физически не могу.

Я мог поверить в покушение на меня лично, в диверсию, но то, что враг отправит 5 реактивных шахидов на мирный дом моей семьи, чтобы всех убить, даже подумать не мог", — написал Сергей.

Сгоревший автомобиль "Флеша" после атаки РФ. Фото: Сергей Флеш/Facebook

Скриншот сообщения "Флеша"/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 20 апреля российские оккупанты пытались убить советника министра обороны Сергея Бескрестнова, более известного как "Флеш". Враг атаковал его дом реактивными дронами. Здание разрушено, "Флеш" получил травмы.

