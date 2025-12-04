Відео
Головна Новини дня Сенатори США висловилися щодо плану Трампа для завершення війни

Сенатори США висловилися щодо плану Трампа для завершення війни

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 09:13
Сенатори США висловилися про мирний план Трампа щодо України
Джин Шахін. Фото: кадр з відео

Сенатори Сполучених Штатів Америки Джин Шахін та Емі Клобушар висловилися щодо мирного плану лідера Дональда Трампа для завершення війни в Україні. Зокрема, вони наголосили на важливості справедливого миру.

Про це сенатори США сказали в коментарі журналістам, передає кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Читайте також:

Що кажуть сенатори про мирний план США

"Це план, який, здається, написаний Володимиром Путіним і Кремлем. Ми маємо продовжувати підтримувати хоробрих українців, які ведуть цю боротьбу за демократію всюди", — заявила Шахін.

А сенатор Клобушар зауважила на важливості справедливого миру для України. За її словами, наразі вже центр переговорів. 

"Це дуже важливо не лише для повернення дітей, щоб вони не були пішаками війни, а й для досягнення справедливого миру, де Україна буде захищена і зможе знову процвітати, де безпека буде гарантована миротворчими силами, і де б не були проведені кордони, останнє, що нам потрібно — це щоб Росія отримала території, яких у неї зараз навіть немає", — додала вона.

Нагадаємо, сенатор США Дік Дурбін повідомив, чи знає план Трампа щодо завершення війни в Україні.

Раніше посол в США Ольга Стефанішина висловилася про прогрес у перемовинах. Вона наголосила, що робота триває.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
