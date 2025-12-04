Сенатор Дурбін пояснив, чи знає деталі щодо мирного плану США

Сенатор США пояснив, чи знає план Трампа щодо України
Сенатор від Демократичної партії Сполучених Штатів Америки Дік Дурбін пояснив, чи знає план лідера Дональда Трампа щодо війни в Україні. Крім того, він відповів, чи повинен Київ віддати частину Донбасу в обмін на мир.
Про це Дік Дурбін розповів у коментарі журналістам, передає кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.
Мирний план США щодо України
Сенатор США повідомив про відсутність контактів із Білим домом щодо мирного плану для завершення війни в Україні.
"Я не знаю деталей", — зазначив Дурбін.
У нього також запитали, чи повинна Україна віддати Росії частину Донбасу, аби досягти миру. Сенатор категорично відповів, що ні.
"Я радий, що переговори тривають, але не припускаю, що результат буде легким", — додав він.
Нагадаємо, посол України в США Ольга Стефанішина оцінила прогрес у перемовинах щодо мирного плану для завершення війни.
А сенатор США Річард Блументаль заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагається ввести Америку в оману.
