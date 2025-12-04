Сенатор Дурбін пояснив, чи знає деталі щодо мирного плану США

Дік Дурбін. Фото: GettyImages

Сенатор від Демократичної партії Сполучених Штатів Америки Дік Дурбін пояснив, чи знає план лідера Дональда Трампа щодо війни в Україні. Крім того, він відповів, чи повинен Київ віддати частину Донбасу в обмін на мир.

Про це Дік Дурбін розповів у коментарі журналістам, передає кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Мирний план США щодо України

Сенатор США повідомив про відсутність контактів із Білим домом щодо мирного плану для завершення війни в Україні.

"Я не знаю деталей", — зазначив Дурбін.

У нього також запитали, чи повинна Україна віддати Росії частину Донбасу, аби досягти миру. Сенатор категорично відповів, що ні.

"Я радий, що переговори тривають, але не припускаю, що результат буде легким", — додав він.

Нагадаємо, посол України в США Ольга Стефанішина оцінила прогрес у перемовинах щодо мирного плану для завершення війни.

А сенатор США Річард Блументаль заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагається ввести Америку в оману.