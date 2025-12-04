Сенатор Дурбин объяснил, знает ли он подробности мирного плана США

Сенатор США объяснил, знает ли план Трампа по Украине
Сенатор от Демократической партии Соединенных Штатов Америки Дик Дурбин объяснил, знает ли план лидера Дональда Трампа относительно войны в Украине. Кроме того, он ответил, должен ли Киев отдать часть Донбасса в обмен на мир.
Об этом Дик Дурбин рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.
Мирный план США по Украине
Сенатор США сообщил об отсутствии контактов с Белым домом по мирному плану для завершения войны в Украине.
"Я не знаю деталей", — отметил Дурбин.
У него также спросили, должна ли Украина отдать России часть Донбасса, чтобы достичь мира. Сенатор категорически ответил, что нет.
"Я рад, что переговоры продолжаются, но не предполагаю, что результат будет легким", — добавил он.
