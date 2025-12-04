Видео
Главная Новости дня Сенатор США объяснил, знает ли план Трампа по Украине

Сенатор США объяснил, знает ли план Трампа по Украине

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 08:40
Сенатор Дурбин объяснил, знает ли он подробности мирного плана США
Дик Дурбин. Фото: GettyImages

Сенатор от Демократической партии Соединенных Штатов Америки Дик Дурбин объяснил, знает ли план лидера Дональда Трампа относительно войны в Украине. Кроме того, он ответил, должен ли Киев отдать часть Донбасса в обмен на мир.

Об этом Дик Дурбин рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Мирный план США по Украине

Сенатор США сообщил об отсутствии контактов с Белым домом по мирному плану для завершения войны в Украине.

"Я не знаю деталей", — отметил Дурбин.

У него также спросили, должна ли Украина отдать России часть Донбасса, чтобы достичь мира. Сенатор категорически ответил, что нет.

"Я рад, что переговоры продолжаются, но не предполагаю, что результат будет легким", — добавил он.

Напомним, посол Украины в США Ольга Стефанишина оценила прогресс в переговорах по мирному плану для завершения войны.

А сенатор США Ричард Блументаль заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается ввести Америку в заблуждение.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
