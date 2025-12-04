Сенаторы США высказались о мирном плане Трампа по Украине

Джин Шахин. Фото: кадр из видео

Сенаторы Соединенных Штатов Америки Джин Шахин и Эми Клобушар высказались относительно мирного плана лидера Дональда Трампа для завершения войны в Украине. В частности, они отметили важность справедливого мира.

Об этом сенаторы США сказали в комментарии журналистам, передает корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Что говорят сенаторы о мирном плане США

"Это план, который, кажется, написан Владимиром Путиным и Кремлем. Мы должны продолжать поддерживать храбрых украинцев, которые ведут эту борьбу за демократию повсюду", — заявила Шахин.

А сенатор Клобушар отметила важность справедливого мира для Украины. По ее словам, сейчас уже центр переговоров.

"Это очень важно не только для возвращения детей, чтобы они не были пешками войны, но и для достижения справедливого мира, где Украина будет защищена и сможет снова процветать, где безопасность будет гарантирована миротворческими силами, и где бы ни были проведены границы, последнее, что нам нужно — это чтобы Россия получила территории, которых у нее сейчас даже нет", — добавила она.

