Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Сенатори США розкритикували Угорщину за купівлю російських енергоносіїв. Перед зустріччю угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана з американським президентом Дональдом Трампом вони закликали відмовитись від нафти РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сенатори США критикують Угорщину

Двопартійна група американських сенаторів висловила стурбованість, що Угорщина "не продемонструвала жодних ознак зменшення своєї залежності від російського викопного палива". Вони закликали Орбана та інших споживачів російської енергії дотримуватися червневої пропозиції ЄС щодо скорочення імпорту до 2027 року.

Зазначається, що резолюцію підписали десятеро сенаторів, серед них республіканці і демократи, які заявили, що Путін використовує російський енергетичний експорт для фінансування своєї кампанії "вбивств і агресії".

"Очікується, що угорський лідер, яким давно захоплюються американські консерватори, спробує використати свої дружні стосунки з Трампом, щоб продовжувати купувати російську нафту, навіть попри те, що інші європейські країни прагнуть скоротити її видобуток з початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році", — йдеться у матеріалі.

Сенатор Том Тілліс з Північної Кароліни заявив, що "ця резолюція надсилає чіткий сигнал, що вони не дозволять енергетичній залежності стати зброєю в руках жорстокого диктатора".

Нагадаємо, Індія "значною мірою" припинила закуповувати нафту в Росії. Про це заявив Дональд Трамп після розмови з Нарендрою Моді.

Крім того, рішення щодо нафти ухвалив китайський бізнес. Вони все частіше відмовляються від неї.