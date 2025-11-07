Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сенатори США розкритикували Угорщину — яка причина

Сенатори США розкритикували Угорщину — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 10:07
Оновлено: 10:17
Угорщину критикують у США через російську нафту — деталі
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Сенатори США розкритикували Угорщину за купівлю російських енергоносіїв. Перед зустріччю угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана з американським президентом Дональдом Трампом вони закликали відмовитись від нафти РФ.

Про це повідомляє Bloomberg

Реклама
Читайте також:

Сенатори США критикують Угорщину

Двопартійна група американських сенаторів висловила стурбованість, що Угорщина "не продемонструвала жодних ознак зменшення своєї залежності від російського викопного палива". Вони закликали Орбана та інших споживачів російської енергії дотримуватися червневої пропозиції ЄС щодо скорочення імпорту до 2027 року. 

Зазначається, що резолюцію підписали десятеро сенаторів, серед них республіканці і демократи, які заявили, що Путін використовує російський енергетичний експорт для фінансування своєї кампанії "вбивств і агресії". 

"Очікується, що угорський лідер, яким давно захоплюються американські консерватори, спробує використати свої дружні стосунки з Трампом, щоб продовжувати купувати російську нафту, навіть попри те, що інші європейські країни прагнуть скоротити її видобуток з початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році", — йдеться у матеріалі. 

 Сенатор Том Тілліс з Північної Кароліни заявив, що "ця резолюція надсилає чіткий сигнал, що вони не дозволять енергетичній залежності стати зброєю в руках жорстокого диктатора".

Нагадаємо, Індія "значною мірою" припинила закуповувати нафту в Росії. Про це заявив Дональд Трамп після розмови з Нарендрою Моді.

Крім того, рішення щодо нафти ухвалив китайський бізнес. Вони все частіше відмовляються від неї. 

США Угорщина енергосистема критика Росія Сенат
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації