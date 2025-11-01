Відео
Головна Новини дня Дипломат назвав наслідки відмови Китаю та Індії від нафти з Росії

Дипломат назвав наслідки відмови Китаю та Індії від нафти з Росії

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 12:36
Оновлено: 12:36
Дипломат пояснив, що буде, якщо Китай і Індія відмовляться від нафти РФ
Нафтові насоси. Ілюстративне фото: Reuters

Китай та Індія є ключовими покупцями російської нафти, і у разі припинення закупівель Кремль не матиме альтернативних ринків збуту. Такий сценарій створив би критичну економічну кризу для Росії.

Про це заявив дипломат Олександр Левченко в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Наслідки відмови Китаю й Індії від російської нафти

За словами Левченка, у світі немає третьої країни, здатної замістити такі обсяги закупівель російських енергоресурсів. Він наголосив, що подібний сценарій став би фатальним для російської економіки.

"Немає третьої країни, яка буде приймати усі ці ресурси. Певною мірою це можна назвати вторинними санкціями, бо це стосується країн, пов'язаних з Росію. У них буде страшна ситуація", — заявив Левченко.

Дипломат також підкреслив, що нафта залишається однією з ключових статей доходів російського бюджету. Тому будь-які обмеження з боку Китаю та Індії істотно вплинули б на економічну та військову спроможність Кремля.

Нагадаємо, у ГУР повідомили про знищення трьох ниток нафтопроводу поблизу Москви, який забезпечує пальним армія ворога.

А також міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що Китай може суттєво вплинути на завершення війни в Україні.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
