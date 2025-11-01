Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дипломат назвал последствия отказа Китая и Индии от нефти из РФ

Дипломат назвал последствия отказа Китая и Индии от нефти из РФ

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 12:36
обновлено: 13:35
Дипломат объяснил, что будет, если Китай и Индия откажутся от нефти РФ
Нефтяные насосы. Иллюстративное фото: Reuters

Китай и Индия являются ключевыми покупателями российской нефти, и в случае прекращения закупок Кремль не будет иметь альтернативных рынков сбыта. Такой сценарий создал бы критический экономический кризис для России.

Об этом заявил дипломат Александр Левченко в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Последствия отказа Китая и Индии от российской нефти

По словам Левченко, в мире нет третьей страны, способной заместить такие объемы закупок российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что подобный сценарий стал бы фатальным для российской экономики.

"Нет третьей страны, которая будет принимать все эти ресурсы. В определенной степени это можно назвать вторичными санкциями, потому что это касается стран, связанных с Россией. У них будет страшная ситуация",— заявил Левченко.

Дипломат также подчеркнул, что нефть остается одной из ключевых статей доходов российского бюджета. Поэтому любые ограничения со стороны Китая и Индии существенно повлияли бы на экономическую и военную состоятельность Кремля.

Напомним, в ГУР сообщили об уничтожении трех ниток нефтепровода вблизи Москвы, который обеспечивает горючим армия врага.

А также министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что Китай может существенно повлиять на завершение войны в Украине.

санкции Китай Индия нефть закупки
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации