Дипломат объяснил, что будет, если Китай и Индия откажутся от нефти РФ

Нефтяные насосы. Иллюстративное фото: Reuters

Китай и Индия являются ключевыми покупателями российской нефти, и в случае прекращения закупок Кремль не будет иметь альтернативных рынков сбыта. Такой сценарий создал бы критический экономический кризис для России.

Об этом заявил дипломат Александр Левченко в эфире Ранок.LIVE.

Последствия отказа Китая и Индии от российской нефти

По словам Левченко, в мире нет третьей страны, способной заместить такие объемы закупок российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что подобный сценарий стал бы фатальным для российской экономики.

"Нет третьей страны, которая будет принимать все эти ресурсы. В определенной степени это можно назвать вторичными санкциями, потому что это касается стран, связанных с Россией. У них будет страшная ситуация",— заявил Левченко.

Дипломат также подчеркнул, что нефть остается одной из ключевых статей доходов российского бюджета. Поэтому любые ограничения со стороны Китая и Индии существенно повлияли бы на экономическую и военную состоятельность Кремля.

