Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сенаторы США раскритиковали Венгрию — какая причина

Сенаторы США раскритиковали Венгрию — какая причина

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 10:07
обновлено: 10:17
Венгрию критикуют в США из-за российской нефти — детали
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Сенаторы США раскритиковали Венгрию за покупку российских энергоносителей. Перед встречей венгерского премьер-министра Виктора Орбана с американским президентом Дональдом Трампом они призвали отказаться от нефти РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Сенаторы США критикуют Венгрию

Двухпартийная группа американских сенаторов выразила обеспокоенность, что Венгрия "не продемонстрировала никаких признаков уменьшения своей зависимости от российского ископаемого топлива". Они призвали Орбана и других потребителей российской энергии придерживаться июньского предложения ЕС по сокращению импорта до 2027 года.

Отмечается, что резолюцию подписали десять сенаторов, среди них республиканцы и демократы, которые заявили, что Путин использует российский энергетический экспорт для финансирования своей кампании "убийств и агрессии".

"Ожидается, что венгерский лидер, которым давно восхищаются американские консерваторы, попытается использовать свои дружеские отношения с Трампом, чтобы продолжать покупать российскую нефть, даже несмотря на то, что другие европейские страны стремятся сократить ее добычу с начала вторжения России в Украину в 2022 году", — говорится в материале.

Сенатор Том Тиллис из Северной Каролины заявил, что "эта резолюция посылает четкий сигнал, что они не позволят энергетической зависимости стать оружием в руках жестокого диктатора".

Напомним, Индия "в значительной степени" прекратила закупать нефть у России. Об этом заявил Дональд Трамп после разговора с Нарендрой Моди.

Кроме того, решение по нефти принял китайский бизнес. Они все чаще отказываются от нее.

США Венгрия энергосистема критика Россия Сенат
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации