Венгрию критикуют в США из-за российской нефти — детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Сенаторы США раскритиковали Венгрию за покупку российских энергоносителей. Перед встречей венгерского премьер-министра Виктора Орбана с американским президентом Дональдом Трампом они призвали отказаться от нефти РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сенаторы США критикуют Венгрию

Двухпартийная группа американских сенаторов выразила обеспокоенность, что Венгрия "не продемонстрировала никаких признаков уменьшения своей зависимости от российского ископаемого топлива". Они призвали Орбана и других потребителей российской энергии придерживаться июньского предложения ЕС по сокращению импорта до 2027 года.

Отмечается, что резолюцию подписали десять сенаторов, среди них республиканцы и демократы, которые заявили, что Путин использует российский энергетический экспорт для финансирования своей кампании "убийств и агрессии".

"Ожидается, что венгерский лидер, которым давно восхищаются американские консерваторы, попытается использовать свои дружеские отношения с Трампом, чтобы продолжать покупать российскую нефть, даже несмотря на то, что другие европейские страны стремятся сократить ее добычу с начала вторжения России в Украину в 2022 году", — говорится в материале.

Сенатор Том Тиллис из Северной Каролины заявил, что "эта резолюция посылает четкий сигнал, что они не позволят энергетической зависимости стать оружием в руках жестокого диктатора".

