Головна Новини дня Сенатор США закликав Трампа перехоплювати нафтові танкери РФ

Сенатор США закликав Трампа перехоплювати нафтові танкери РФ

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 12:11
Нафтові танкери РФ — Трампа закликають їх перехоплювати
Нафтовий танкер РФ. Фото: REUTERS

Провідний сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс закликав президента США Дональда Трампа перехоплювати нафтові танкери з Венесуели, які перевозять російську нафту. Він переконаний, що такий крок отримає підтримку Конгресу.

Про це пише MS NOW.

Читайте також:

Трампа закликають перехоплювати нафтові танкери РФ

Кунс розповів, що адміністрація Трампа вже використовує збройні сили для перехоплення танкерів "тіньового флоту", які підтримують венесуельський режим. На його думку, такі ж інструменти потрібно застосовувати й до "флоту, який фінансує військову машину РФ, підтримує Іран і сприяє КНДР".

Сенатор вважає, що Конгрес підтримає такий крок і Трамп би "отримав двопартійну підтримку для більш жорстких дій проти Путіна та для обмеження фінансування його військової машини, що веде війну проти України".

Водночас Кріс Кунс розкритикував зовнішню політику американського лідера. Він пригадав, як перед виборами Трамп обіцяв "уникати дурних нових війн за кордоном", але залучив США до конфлікту, говорячи про Венесуелу. 

Крім того, сенатор заявив, що Трамп повинен зосередитися на війну в Україні. 

Нагадаємо, раніше США дали дозвіл Україні бити по "тіньому флоту" РФ. Вашингтон до того вже дозволив Україні бити по російських нафтопереробним заводам.

Крім того, 21 грудня США захопили черговий корабель Венесуели. Це відбулося на тлі значного нарощування американських військових сил у регіоні.

США Дональд Трамп нафта Росія танкер Тіньовий флот РФ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
