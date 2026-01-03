Нефтяные танкеры РФ — Трампа призывают их перехватывать

Нефтяной танкер РФ. Фото: REUTERS

Ведущий сенатор от Демократической партии США Крис Кунс призвал президента США Дональда Трампа перехватывать нефтяные танкеры из Венесуэлы, которые перевозят российскую нефть. Он убежден, что такой шаг получит поддержку Конгресса.

Об этом пишет MS NOW.

Реклама

Читайте также:

Трампа призывают перехватывать нефтяные танкеры РФ

Кунс рассказал, что администрация Трампа уже использует вооруженные силы для перехвата танкеров "теневого флота", которые поддерживают венесуэльский режим. По его мнению, такие же инструменты нужно применять и к "флоту, который финансирует военную машину РФ, поддерживает Иран и способствует КНДР".

Сенатор считает, что Конгресс поддержит такой шаг и Трамп бы "получил двухпартийную поддержку для более жестких действий против Путина и для ограничения финансирования его военной машины, ведущей войну против Украины".

В то же время Крис Кунс раскритиковал внешнюю политику американского лидера. Он вспомнил, как перед выборами Трамп обещал "избегать глупых новых войн за рубежом", но вовлек США в конфликт, говоря о Венесуэле.

Кроме того, сенатор заявил, что Трамп должен сосредоточиться на войне в Украине.

Напомним, ранее США дали разрешение Украине бить по "теневому флоту" РФ. Вашингтон до того уже разрешил Украине бить по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, 21 декабря США захватили очередной корабль Венесуэлы. Это произошло на фоне значительного наращивания американских военных сил в регионе.