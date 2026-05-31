Сенатор США: у росіян важливіше знайти винного, ніж результат

Марк Келлі. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Сенатор Сполучених Штатів Америки та колишній астронавт Марк Келлі розповів про мотивацію росіян. За його словами, громадяни РФ думають про те, кого зробити винним та що вкрасти. Відомо, що Келлі працював з російськими космонавтами 15 років.

Про це Марк Келлі розповів під час Black Sea Security Forum, передає Новини.LIVE.

Мотивація росіян

"Я 15 років працював з російськими космонавтами. З деякими з них я мав близькі стосунки. Ми були хорошими друзями. Мені знадобилося пʼять років зрозуміти, що їх мотивує. Я знаю десятки людей, яких на роботу щось мотивувало. Ми, українці, американці, британці, часто мотивовані успіхом місії", — каже Келлі.

За його словами, росіяни постійно вдавали, що вони керують чимось. Крім того, громадяни РФ думали, на кого покласти провину, коли щось іде не так, а також що вкрасти сьогодні. Останнім в мотивації був успіх місії.

"У Центрі управління польотами під Москвою у росіян є посада, що називається "Офіцер з помилок". Коли російський космонавт помиляється, це фіксують і з його зарплати знімають гроші. Це людина, яка ризикує репутацією своєї країни в космосі", — розповів сенатор США.

