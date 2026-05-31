Сенатор США: у россиян важнее найти виновного, чем результат

Марк Келли.

Сенатор Соединенных Штатов Америки и бывший астронавт Марк Келли рассказал о мотивации россиян. По его словам, граждане РФ думают о том, кого сделать виноватым и что украсть. Известно, что Келли работал с российскими космонавтами 15 лет.

Об этом Марк Келли рассказал во время Black Sea Security Forum, передает Новини.LIVE.

Мотивация россиян

"Я 15 лет работал с российскими космонавтами. С некоторыми из них я имел близкие отношения. Мы были хорошими друзьями. Мне понадобилось пять лет понять, что их мотивирует. Я знаю десятки людей, которых на работу что-то мотивировало. Мы, украинцы, американцы, британцы, часто мотивированы успехом миссии", — говорит Келли.

По его словам, россияне постоянно делали вид, что они управляют чем-то. Кроме того, граждане РФ думали, на кого возложить вину, когда что-то идет не так, а также что украсть сегодня. Последним в мотивации был успех миссии.

"В Центре управления полетами под Москвой у россиян есть должность, которая называется "Офицер по ошибкам". Когда российский космонавт ошибается, это фиксируют и с его зарплаты снимают деньги. Это человек, который рискует репутацией своей страны в космосе", — рассказал сенатор США.

