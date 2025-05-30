Сенатор Блюменталь закликав посилити військову допомогу Україні

Сенатор-демократ Річард Блюменталь. Фото: REUTERS/Sergiy Voloshin

Сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав дати Україні більше радарів, систем Patriot, артилерії та літаків. За його словами, йдеться не лише про риторику.

Про це Річард Блюменталь заявив на пресконференції в Києві у понеділок, 30 травня.

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Блюменталь зауважив, що законопроєкт про санкції не повʼязаний з діями російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, крім обмеження, Штати також повинні продовжувати військову підтримку України.

"Ми не чекаємо, щоб з'ясувати, що збирається робити Путін. Ми рухаємося вперед у Конгресі, і я дуже, дуже сподіваюся, що наш рух вперед стане сигналом для нього. Але я не знаю, чи прийме він це послання. Я думаю, що він дуже, дуже недооцінює США і вважає нас слабкими і нерішучими, і що ми ніколи не зможемо зібратися з думками", — додав Блюменталь.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем прогнозує, що вже наступного тижня Сенат приступить до розгляду законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

Крім того, 30 травня український лідер Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем.