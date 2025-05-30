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Сенатор США объяснил, почему Украине нужно больше помощи

30 мая 2025 21:41
Аркадий Пастула - Редактор
Сенатор Блюменталь призвал усилить военную помощь Украине
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Фото: REUTERS/Sergiy Voloshin
Аркадий Пастула - Редактор

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал дать Украине больше радаров, систем Patriot, артиллерии и самолетов. По его словам, речь идет не только о риторике.

Об этом Ричард Блюменталь заявил на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 30 мая.

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Блюменталь отметил, что законопроект о санкциях не связан с действиями российского диктатора Владимира Путина. По его словам, кроме ограничения Штаты также должны продолжать военную поддержку Украины.

"Мы не ждем, чтобы выяснить, что собирается делать Путин. Мы движемся вперед в Конгрессе, и я очень, очень надеюсь, что наше движение вперед станет сигналом для него. Но я не знаю, примет ли он это послание. Я думаю, что он очень, очень недооценивает США и считает нас слабыми и нерешительными, и что мы никогда не сможем собраться с мыслями", — добавил Блюменталь.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм прогнозирует, что уже на следующей неделе Сенат приступит к рассмотрению законопроекта по санкциям против России.

Кроме того, 30 мая украинский лидер Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

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