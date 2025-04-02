Сенатор-демократ Корі Букер понад добу протестував проти Трампа — відео

Сенатор-демократ Корі Букер. Фото: U.S. Senate TV/Handout via REUTERS

Сенатор-демократ Сполучених Штатів Америки Корі Букер виступив з промовою, яка тривала 25 годин. Він звинуватив лідера Штатів Дональда Трампа в безрозсудному виклику демократичним інституціям.

Про це повідомляє Reuters у середу, 2 квітня.

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Виступ Корі Букера

Промова розпочалася о 19:00 у понеділок і тривала 25 годин, пʼять хвилин. Вона закінчилася у вівторок о 20:05.

Він не їв і не ходив у вбиральню, а зупинявся лиш тоді, коли йому ставили питання.

"На наші інституції безрозсудно і неконституційно атакують і навіть розбивають", — сказав Букер.

Відомо, що він побив рекорд найдовшої безперервної промови, який раніше мав сенатор-демократ Стром Термонд з Південної Кароліни. Він у 1957 році виступав 24 години і 18 хвилин. Тоді Термонд розпочав кампанію з блокування законопроєкту про громадянські права, однак йому не вдалося це зробити.

Нагадаємо, Reuters писало, що високопосадовці США обговорювали, що Штати, ймовірно, не зможуть досягти мирної угоди щодо війни в Україні найближчим часом.

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт розповіла, що Трамп розчарований в російському диктаторі Володимирі Путіну та українському лідері Володимирі Зеленському.