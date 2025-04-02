Сенатор-демократ Кори Букер более суток протестовал против Трампа — видео

Сенатор-демократ Кори Букер. Фото: U.S. Senate TV/Handout via REUTERS

Сенатор-демократ Соединенных Штатов Америки Кори Букер выступил с речью, которая длилась 25 часов. Он обвинил лидера Штатов Дональда Трампа в безрассудном вызове демократическим институтам.

Об этом сообщает Reuters в среду, 2 апреля.

Читайте также:

Выступление Кори Букера

Речь началась в 19:00 в понедельник и длилась 25 часов, пять минут. Она закончилась во вторник в 20:05.

Он не ел и не ходил в уборную, а останавливался только тогда, когда ему задавали вопросы.

"На наши институты безрассудно и неконституционно атакуют и даже разбивают", — сказал Букер.

Известно, что он побил рекорд самой длинной непрерывной речи, который ранее имел сенатор-демократ Стром Термонд из Южной Каролины. Он в 1957 году выступал 24 часа и 18 минут. Тогда Термонд начал кампанию по блокированию законопроекта о гражданских правах, однако ему не удалось это сделать.

Напомним, Reuters писало, что высокопоставленные чиновники США обсуждали, что Штаты, вероятно, не смогут достичь мирного соглашения по войне в Украине в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что Трамп разочарован в российском диктаторе Владимире Путине и украинском лидере Владимире Зеленском.