Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь. Фото: Reuters

Сенатор США Річард Блюменталь вважає, що Вашингтон має якомога швидше повернутися до військової підтримки України та посилити економічний тиск на Росію. За його словами, результати американських виборів знову привернули увагу до питання української оборони, і він має намір використати цей момент для просування відповідних рішень.

Про це сенатор написав у Х, передає Новини.LIVE.

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Яку військову допомогу Україні хоче повернути сенатор

Політик планує внести до Конгресу спеціальний законопроєкт, який має відкрити можливість для відновлення військової допомоги Україні. Її надання було заблоковане президентом США Дональдом Трампом.

Пост сенатора. Фото: скриншот

Окремо Блюменталь разом з іншими представниками Демократичної партії збирається домагатися запровадження нових санкцій проти Росії та поновлення обмежень, дію яких раніше призупинили.

"Потрібно покласти край огидній угоді Трампа щодо дизельного пального, надати військову допомогу, зокрема у сфері протиповітряної оборони, та вжити додаткових заходів, щоб продемонструвати необхідну підтримку і змусити Путіна сісти за стіл переговорів про справжній мир", — наголосив Блюменталь.

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Крім того, сенатор виступає за зміну спеціальних представників Дональда Трампа, які займаються питаннями України та Росії. Він вважає, що президенту США потрібні інші переговорники, які не виправдовуватимуть дії російського керівництва.

Ще одним напрямом роботи сенатора стане посилення контролю Конгресу над системами Starlink і Starshield. На його думку, ці технології мають перебувати під належним наглядом з урахуванням їхнього значення для національної безпеки США та оборони союзників, зокрема України.

Як повідомляли Новини.LIVE, демократи у Конгресі США працюють над новим пакетом безпекової допомоги Україні, обсяг якого може сягнути 15 млрд доларів. За даними Financial Times, законодавці також планують передбачити додаткову підтримку української енергетики, розвідувальну допомогу, ракети-перехоплювачі та підтримку супутникових систем Starlink і Starshield.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп звинуватив демократів у нібито погрозах республіканським донорам і членам партії, серед яких він згадав Ілона Маска. Президент США назвав такі дії незаконними та безпрецедентними, однак не навів конкретних доказів.