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Главная Новости дня Сенатор Блюменталь готовит законопроект о помощи Украине

Сенатор Блюменталь готовит законопроект о помощи Украине

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8 ноября 2026 19:42
Сенатор Блюменталь инициирует возобновление военной помощи США Украине Reuters
Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Фото: Reuters

Сенатор США Ричард Блюменталь считает, что Вашингтон должен как можно скорее возобновить военную поддержку Украины и усилить экономическое давление на Россию. По его словам, результаты американских выборов вновь привлекли внимание к вопросу обороны Украины, и он намерен использовать этот момент для продвижения соответствующих решений.

Об этом сенатор написал в X, передает Новини.LIVE.

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Какую военную помощь Украине хочет возобновить сенатор

Политик планирует внести в Конгресс специальный законопроект, который должен открыть возможность для возобновления военной помощи Украине. Ее предоставление было заблокировано президентом США Дональдом Трампом.

Сенатор Блюменталь готовит законопроект о помощи Украине - фото 1
Пост сенатора. Фото: скриншот

Кроме того, Блюменталь вместе с другими представителями Демократической партии намерен добиваться введения новых санкций против России и возобновления ограничений, действие которых ранее было приостановлено.

"Нужно положить конец отвратительной сделке Трампа по дизельному топливу, предоставить военную помощь, в частности в сфере противовоздушной обороны, и принять дополнительные меры, чтобы продемонстрировать необходимую поддержку и заставить Путина сесть за стол переговоров о настоящем мире", — подчеркнул Блюменталь.

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Кроме того, сенатор выступает за смену специальных представителей Дональда Трампа, занимающихся вопросами Украины и России. Он считает, что президенту США нужны другие переговорщики, которые не будут оправдывать действия российского руководства.

Еще одним направлением работы сенатора станет усиление контроля Конгресса над системами Starlink и Starshield. По его мнению, эти технологии должны находиться под надлежащим надзором с учетом их значения для национальной безопасности США и обороны союзников, в частности Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, демократы в Конгрессе США работают над новым пакетом помощи Украине в сфере безопасности, объем которого может достичь 15 млрд долларов. По данным Financial Times, законодатели также планируют предусмотреть дополнительную поддержку украинской энергетики, разведывательную помощь, ракеты-перехватчики и поддержку спутниковых систем Starlink и Starshield.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп обвинил демократов в якобы угрозах в адрес республиканских доноров и членов партии, среди которых он упомянул Илона Маска. Президент США назвал такие действия незаконными и беспрецедентными, однако не привел конкретных доказательств.

США Дональд Трамп военная помощь политики Демократическая партия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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