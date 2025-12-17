Сенат США виділить 800 млн доларів на підтримку України — що відомо

Сенат США ухвалив передачу 800 млн доларів для України
Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт про національну оборону, який передбачає фінансову підтримку України. Документ закладає рекордні витрати на оборону та посилення глобальної безпеки США.
Про це повідомляє Reuters у середу, 17 грудня.
Сенат США підтримав допомогу для України
Сенат планує витратити на національну оборону 901 млрд доларів у 2026 фінансовому році. За документ проголосували 77 сенаторів, проти — 20.
Законопроєкт передбачає рекордний рівень військових витрат, зокрема підвищення зарплат американських військовослужбовців на 4%, закупівлю нового озброєння та заходи для посилення конкурентоспроможності США у протистоянні з Китаєм і Росією.
Окремий розділ документа присвячений підтримці України. На безпекову допомогу Києву закладено 800 млн доларів — по 400 млн протягом двох років. Кошти планують спрямувати на фінансування виробництва озброєння американськими компаніями для потреб Збройних сил України.
Також законопроєкт передбачає 175 млн доларів у межах Балтійської ініціативи безпеки для зміцнення оборони Латвії, Литви та Естонії. Крім того, документ обмежує можливість скорочення чисельності військ США в Європі та зберігає ключову роль американського командування в НАТО.
Після схвалення Сенатом законопроєкт має бути підписаний президентом США Дональдом Трампом.
