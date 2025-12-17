Сенат США виділить 800 млн доларів на підтримку України — що відомо

Капітолій США. Фото: Reuters

Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт про національну оборону, який передбачає фінансову підтримку України. Документ закладає рекордні витрати на оборону та посилення глобальної безпеки США.

Про це повідомляє Reuters у середу, 17 грудня.

Сенат США підтримав допомогу для України

Сенат планує витратити на національну оборону 901 млрд доларів у 2026 фінансовому році. За документ проголосували 77 сенаторів, проти — 20.

Законопроєкт передбачає рекордний рівень військових витрат, зокрема підвищення зарплат американських військовослужбовців на 4%, закупівлю нового озброєння та заходи для посилення конкурентоспроможності США у протистоянні з Китаєм і Росією.

Окремий розділ документа присвячений підтримці України. На безпекову допомогу Києву закладено 800 млн доларів — по 400 млн протягом двох років. Кошти планують спрямувати на фінансування виробництва озброєння американськими компаніями для потреб Збройних сил України.

Також законопроєкт передбачає 175 млн доларів у межах Балтійської ініціативи безпеки для зміцнення оборони Латвії, Литви та Естонії. Крім того, документ обмежує можливість скорочення чисельності військ США в Європі та зберігає ключову роль американського командування в НАТО.

Після схвалення Сенатом законопроєкт має бути підписаний президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Сенат США планує посилити санкційний тиск на нафтові доходи РФ.

А також стало відомо, що гарантії безпеки від США та ЄС будуть передбачати зміцнення ЗСУ.