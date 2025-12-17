Гарантії безпеки від США і ЄС у мирному плані передбачають посилення ЗСУ

Зустріч Зеленського з представниками ЄС та НАТО у Берліні. Фото ілюстративне: Reuters

Американо-європейський план гарантій безпеки для України передбачає посилення української армії за підтримки Сполучених Штатів та Європи. Мирний план також містить розгортання європейських військових сил всередині України та збільшення використання американської розвідки,

Про це повідомило The New York Times.

Документи мирної угоди

Американські та європейські дипломати, які зустрічалися з представниками України протягом останніх двох днів у Берліні, підписали два документи. Вони окреслюють гарантії безпеки, заявили чиновники публічно та приватно. Ця остання пропозиція американо-європейського плану покликана стримати майбутню російську агресію.

"Ми бачимо реальний і конкретний прогрес. Цей прогрес став можливим завдяки співпраці між Україною, Європою та Сполученими Штатами", — заявила у вівторок президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Документи з безпеки покликані слугувати наріжним каменем ширшої угоди, спрямованої на досягнення припинення вогню для завершення війни. Вони також мають на меті переконати Україну поступитися територією в мирній угоді та відмовитися від формального вступу до НАТО.

Вони були узгоджені протягом понад восьми годин інтенсивних переговорів із Зеленським в Берліні. Участь взяли високопосадовці та посадовці з національної безпеки приблизно з десятка європейських країн, включаючи Францію, Німеччину, Італію та Велику Британію.

В одному з двох документів викладено загальні принципи. Вони зводяться до того, що чиновники назвали зобов'язанням, подібним до гарантій за статтею 5 НАТО, в яких усі країни-члени зобов'язуються надати допомогу будь-якій країні, яка зазнає нападу.

Першочерговим завданням є план доведення чисельності української армії до рівня у 800 000 військовослужбовців із сучасною підготовкою та спорядженням. У документі також викладено деталі щодо військових сил під керівництвом Європи, які допоможуть Україні, діючи всередині країни для забезпечення безпеки повітряного та морського простору.

