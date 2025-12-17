Гарантии безопасности от США и ЕС в мирном плане предусматривают усиление ВСУ

Встреча Зеленского с представителями ЕС и НАТО в Берлине. Фото иллюстративное: Reuters

Американо-европейский план гарантий безопасности для Украины предусматривает усиление украинской армии при поддержке Соединенных Штатов и Европы. Мирный план также включает развертывание европейских военных сил внутри Украины и увеличение использования американской разведки,

Об этом сообщило The New York Times.

Реклама

Читайте также:

Документы мирного соглашения

Американские и европейские дипломаты, которые встречались с представителями Украины в течение последних двух дней в Берлине, подписали два документа. Они определяют гарантии безопасности, заявили чиновники публично и частным образом. Это последнее предложение американо-европейского плана призвано сдержать будущую российскую агрессию.

"Мы видим реальный и конкретный прогресс. Этот прогресс стал возможным благодаря сотрудничеству между Украиной, Европой и Соединенными Штатами", — заявила во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Документы по безопасности призваны служить краеугольным камнем более широкого соглашения, направленного на достижение прекращения огня для завершения войны. Они также имеют целью убедить Украину уступить территорию в мирном соглашении и отказаться от формального вступления в НАТО.

Они были согласованы в течение более восьми часов интенсивных переговоров с Зеленским в Берлине. Участие приняли высокопоставленные чиновники и должностные лица по национальной безопасности примерно из десятка европейских стран, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию.

В одном из двух документов изложены общие принципы. Они сводятся к тому, что чиновники назвали обязательством, подобным гарантиям по статье 5 НАТО, в которых все страны-члены обязуются оказать помощь любой стране, которая подвергается нападению.

Первоочередной задачей является план доведения численности украинской армии до уровня в 800 000 военнослужащих с современной подготовкой и снаряжением. В документе также изложены детали относительно военных сил под руководством Европы, которые помогут Украине, действуя внутри страны для обеспечения безопасности воздушного и морского пространства.

Напомним, что премьер Нидерландов сообщил — на переговорах в Берлине достигнуто решение по безопасности для Украины.

Ранее мы также сообщали, что Россия готова к заключению мирного соглашения с Украиной, однако Кремль не соглашается на территориальные уступки.