Сенат США выделит 800 млн долларов на поддержку Украины — что известно

Сенат США одобрил передачу 800 млн долларов для Украины
Сенат Соединенных Штатов принял законопроект о национальной обороне, который предусматривает финансовую поддержку Украины. Документ закладывает рекордные расходы на оборону и усиление глобальной безопасности США.
Об этом сообщает Reuters в среду, 17 декабря.
Сенат США поддержал помощь для Украины
Сенат планирует потратить на национальную оборону 901 млрд долларов в 2026 финансовом году. За документ проголосовали 77 сенаторов, против — 20.
Законопроект предусматривает рекордный уровень военных расходов, в частности повышение зарплат американских военнослужащих на 4%, закупку нового вооружения и меры для усиления конкурентоспособности США в противостоянии с Китаем и Россией.
Отдельный раздел документа посвящен поддержке Украины. На помощь Киеву в сфере безопасности заложено 800 млн долларов — по 400 млн в течение двух лет. Средства планируют направить на финансирование производства вооружения американскими компаниями для нужд Вооруженных сил Украины.
Также законопроект предусматривает 175 млн долларов в рамках Балтийской инициативы безопасности для укрепления обороны Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того, документ ограничивает возможность сокращения численности войск США в Европе и сохраняет ключевую роль американского командования в НАТО.
После одобрения Сенатом законопроект должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом.
