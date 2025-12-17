Сенат США выделит 800 млн долларов на поддержку Украины — что известно

Капитолий США. Фото: Reuters

Сенат Соединенных Штатов принял законопроект о национальной обороне, который предусматривает финансовую поддержку Украины. Документ закладывает рекордные расходы на оборону и усиление глобальной безопасности США.

Об этом сообщает Reuters в среду, 17 декабря.

Реклама

Читайте также:

Сенат США поддержал помощь для Украины

Сенат планирует потратить на национальную оборону 901 млрд долларов в 2026 финансовом году. За документ проголосовали 77 сенаторов, против — 20.

Законопроект предусматривает рекордный уровень военных расходов, в частности повышение зарплат американских военнослужащих на 4%, закупку нового вооружения и меры для усиления конкурентоспособности США в противостоянии с Китаем и Россией.

Отдельный раздел документа посвящен поддержке Украины. На помощь Киеву в сфере безопасности заложено 800 млн долларов — по 400 млн в течение двух лет. Средства планируют направить на финансирование производства вооружения американскими компаниями для нужд Вооруженных сил Украины.

Также законопроект предусматривает 175 млн долларов в рамках Балтийской инициативы безопасности для укрепления обороны Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того, документ ограничивает возможность сокращения численности войск США в Европе и сохраняет ключевую роль американского командования в НАТО.

После одобрения Сенатом законопроект должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Сенат США планирует усилить санкционное давление на нефтяные доходы РФ.

А также стало известно, что гарантии безопасности от США и ЕС будут предусматривать укрепление ВСУ.