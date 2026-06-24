Сенат обмежив військові повноваження Трампа щодо Ірану

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Американський Сенат ухвалив резолюцію про обмеження військових повноважень Дональда Трампа щодо Ірану. Спільне голосування демократів та чотирьох республіканців викликало обурення президента, який звинуватив сенаторів у допомозі ворогу.

Про це повідомляє CNN, передає Новини.LIVE.

Сенат обмежив повноваження Трампа щодо рішень по Ірану

Американські сенатори у вівторок, 23 червня, схвалили резолюцію, яка зобов'язує президента вивести військові сили США з конфлікту з Іраном. Голосування закінчилося з результатом 50-48 на користь ухвалення такого документа.

Цього разу до демократів приєдналися республіканці. Демократична партія тривалий час вимагала обмеження повноважень Дональда Трампа в обох палатах Конгресу. Примітно, що поступове залучення підтримки республіканців викликало роздратування у Дональда Трампа.

Минулого місяця аналогічна резолюція Сенату не пройшла повторного голосування, оскільки демократи збирали голоси. Проте на початку цього місяця документ підтримала Палата представників (215 голосів проти 208), де до демократів також приєдналися четверо республіканців, яких Трамп згодом розкритикував у Truth Social, назвавши їх "непатріотичними громадянами".

Реагуючи на рішення Сенату, Дональд Трамп опублікував допис у Truth Social, назвавши голосування "невчасним і безглуздим". Він додав, що Сенат, ухваливши резолюцію, грає на руку ворогам.

"Чотири республіканські невдахи проголосували разом з демократами, а Іран запитав мій народ: "Що ж все це означає?" Ці сенатори лише ускладнили мою роботу, але я її виконаю, так чи інакше", – сказав Трамп.

Представники Білого дому також відкинули вагомість голосування, назвавши документ таким, що "не має значення" через відсутність частини республіканців. Посадовець адміністрації підкреслив: "Одночасні резолюції не надходять до президента і не мають сили закону". Він зауважив, що хоча документ вимагає вивести війська з бойових дій, насправді виводити їх нізвідки, оскільки активна фаза зупинилася після оголошення припинення вогню 7 квітня.

Попри це, помічник Демократичної партії в Палаті представників на початку місяця заявив виданню CNN, що цей захід вважатиметься обов'язковим до виконання, а юридичне протиріччя доведеться вирішувати згодом.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в середу, 17 червня, Вашингтон і Тегеран дистанційно підписали "Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння". Документ, який уже набув чинності, передбачає припинення бойових дій на всіх фронтах на 60 днів. Після цього президент США Дональд Трамп прокоментував чутки про збори в Ормузькій протоці. Тоді він запевнив, що під час перемир'я жодних мит за прохід суден не буде, проте наголосив, що протока має залишатися повністю відкритою для міжнародного транзиту, інакше Вашингтон запровадить санкційні збори.

Уже 22 червня в Швейцарії успішно завершився перший раунд офіційних переговорів, де сторони зафіксували суттєвий прогрес на шляху до фінальної мирної угоди. Наступного дня, 23 червня, Іран зробив серйозну поступку і погодився на масштабні перевірки свого озброєння. Тегеран офіційно зобов'язався повернути міжнародних експертів для довгострокового моніторингу об'єктів. Цей крок західні лідери розглядають як фактичний початок повної ліквідації іранської ядерної програми.