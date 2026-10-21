Сейм Польщі проголосував за часткову декриміналізацію абортів
Сейм Польщі підтримав два законопроєкти, які передбачають пом’якшення законодавства у сфері переривання вагітності. Зокрема, депутати проголосували за часткову декриміналізацію абортів і скасування кримінального покарання за допомогу вагітним у проведенні процедури.
Про це повідомляє Onet, передає Новини.LIVE.
Часткова декриміналізація абортів у Польщі
Польський Сейм підтримав поправку до Кримінального кодексу, яка передбачає часткову декриміналізацію абортів за згодою жінки, а також надання допомоги в перериванні вагітності у випадках виявлення тяжких вад розвитку плода. За відповідне рішення проголосували 217 депутатів, 213 виступили проти, ще троє утрималися.
Поправка передбачає скасування кримінального покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років за переривання вагітності за згодою жінки з порушенням установлених законом вимог.
Також зазначається про декриміналізацію допомоги в проведенні такого аборту або схиляння до нього.
Крім того, зміни уточнюють випадки, коли медичні працівники не підлягатимуть кримінальній відповідальності за переривання вагітності. Йдеться про процедури, необхідні для захисту життя чи здоров’я вагітної, а також ситуації, коли обстеження або інші медичні показання свідчать про високу ймовірність тяжких і незворотних вад розвитку плода чи невиліковного захворювання, що загрожує його життю.
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