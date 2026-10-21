Польський Сейм. Фото: Anna Strzyzar

Сейм Польщі підтримав два законопроєкти, які передбачають пом’якшення законодавства у сфері переривання вагітності. Зокрема, депутати проголосували за часткову декриміналізацію абортів і скасування кримінального покарання за допомогу вагітним у проведенні процедури.

Про це повідомляє Onet, передає Новини.LIVE.

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Часткова декриміналізація абортів у Польщі

Польський Сейм підтримав поправку до Кримінального кодексу, яка передбачає часткову декриміналізацію абортів за згодою жінки, а також надання допомоги в перериванні вагітності у випадках виявлення тяжких вад розвитку плода. За відповідне рішення проголосували 217 депутатів, 213 виступили проти, ще троє утрималися.

Поправка передбачає скасування кримінального покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років за переривання вагітності за згодою жінки з порушенням установлених законом вимог.

Також зазначається про декриміналізацію допомоги в проведенні такого аборту або схиляння до нього.

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Крім того, зміни уточнюють випадки, коли медичні працівники не підлягатимуть кримінальній відповідальності за переривання вагітності. Йдеться про процедури, необхідні для захисту життя чи здоров’я вагітної, а також ситуації, коли обстеження або інші медичні показання свідчать про високу ймовірність тяжких і незворотних вад розвитку плода чи невиліковного захворювання, що загрожує його життю.

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