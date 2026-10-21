Польский Сейм. Фото: Anna Strzyzar

Сейм Польши поддержал два законопроекта, предусматривающих смягчение законодательства в сфере прерывания беременности. В частности, депутаты проголосовали за частичную декриминализацию абортов и отмену уголовного наказания за оказание помощи беременным в проведении этой процедуры.

Об этом сообщает Onet, передает Новини.LIVE.

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Частичная декриминализация абортов в Польше

Польский Сейм поддержал поправку к Уголовному кодексу, которая предусматривает частичную декриминализацию абортов с согласия женщины, а также оказание помощи в прерывании беременности в случаях выявления тяжелых пороков развития плода. За соответствующее решение проголосовали 217 депутатов, 213 выступили против, ещё трое воздержались.

Поправка предусматривает отмену уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до трех лет за прерывание беременности с согласия женщины с нарушением установленных законом требований.

Также отмечается декриминализация помощи в проведении такого аборта или склонения к нему.

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Кроме того, изменения уточняют случаи, когда медицинские работники не будут подлежать уголовной ответственности за прерывание беременности. Речь идет о процедурах, необходимых для защиты жизни или здоровья беременной, а также о ситуациях, когда обследование или другие медицинские показания свидетельствуют о высокой вероятности тяжких и необратимых пороков развития плода или неизлечимого заболевания, угрожающего его жизни.

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