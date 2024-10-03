СБУ затримала дезертира, який коригував удари по Віннчині та Сумщині

Затриманий колаборант. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала дезертира, який за наказом російської розвідки коригував удари по Вінницькій і Сумській областях.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у четвер, 3 жовтня.

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Коригував вогонь загарбників

Служба безпеки затримала агента російської військової розвідки, який коригував повітряні удари загарбників по Вінницькій та Сумській областях.

За даними військової контррозвідки СБУ, зловмисником є 23-річний контрактник однієї з військових частин Українию У травні цього року він самовільно залишив місце проходження служби.

Росіяни вийшли на дезертира, коли він намагався знайти легкий заробіток у мережі Telegram. Російський спецслужбіст запропонував зловмиснику "легкі" гроші в обмін на співпрацю.

За наказом свого російського куратора фігурант відслідковував вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території Вінниччини.

Згодом агента перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами Сил оборони.

Для виконання ворожого завдання агент приховано прибув до одного з міст поблизу кордону з РФ і орендував квартиру на два тижні.

Там фігурант видавав себе за "військового при виконанні" і намагався ввійти в довіру до місцевих жителів. Таким чином він збирався "втемну" отримати від них інформацію про українських захисників.

Окрім того, зловмисник фотографував військові об’єкти та позначав їхні координати на електронних картах для "звіту" перед російським куратором.

Дії контррозвідки

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила агента і провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ. Чоловіка було затримано після документування злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ноутбук колаборанта. Фото: СБУ

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали резидента агентурної групи ФСБ. Вони планували вчинити серію терактів проти українських військових.

Також Служба безпеки затримала російського агента у Донецькій області, який допомагав окупантам наступати на Покровськ та шпигував за Силами оборони.