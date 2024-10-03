СБУ задержала коллабораната, корректировавшего удары по Винчине и Сумщине

Задержанный коллаборант. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала дезертира, который по приказу российской разведки корректировал удары по Винницкой и Сумской областям.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в четверг, 3 октября.

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Корректировал огонь захватчиков

Служба безопасности задержала агента российской военной разведки, корректировавшего воздушные удары захватчиков по Винницкой и Сумской областям.

По данным военной контрразведки СБУ, злоумышленником является 23-летний контрактник одной из воинских частей Украины. В мае этого года он самовольно покинул место прохождения службы.

Россияне вышли на дезертира, когда пытался найти легкий заработок в сети Telegram. Российский спецслужб предложил злоумышленнику "легкие" деньги в обмен на сотрудничество.

По приказу своего российского куратора фигурант отслеживал огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории Винницкой области.

Впоследствии агента перебросили в Сумскую область, где он должен был шпионить за подразделениями Сил обороны.

Для выполнения враждебной задачи агент скрыто прибыл в один из городов вблизи границы с РФ и арендовал квартиру на две недели.

Там фигурант выдавал себя за "военного при исполнении" и пытался войти в доверие к местным жителям. Таким образом он собирался "втемную" получить от них информацию об украинских защитниках.

Кроме того, злоумышленник фотографировал военные объекты и указывал их координаты на электронных картах для "отчета" перед российским куратором.

Действия контрразведки

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила агента и провела комплексные меры по обеспечению позиций украинских войск. Мужчина был задержан после документирования преступных действий.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

дезертирство, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ноутбук коллаборанта. Фото: СБУ

Напомним, недавно правоохранители задержали резидента агентурной группы ФСБ. Они планировали совершить серию терактов против украинских военных.

Также Служба безопасности задержала российского агента в Донецкой области, который помогал оккупантам наступать на Покровск и шпионил за Силами обороны.