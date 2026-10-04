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Головна Новини дня СБУ закликала українців не публікувати фото обстрілів

СБУ закликала українців не публікувати фото обстрілів

Ua ru
4 жовтня 2026 16:38
СБУ закликала українців не публікувати контент з обстрілами РФ
Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу РФ. Фото: Reuters

Служба безпеки України закликала громадян не знімати та не поширювати фото й відео ворожих обстрілів, зокрема роботи ППО та ударів по військових об’єктах і критичній інфраструктурі. Такі й подібні матеріали можуть допомагати російським військовим коригувати повторні атаки, а їхнє поширення за певних обставин може мати кримінальні наслідки.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Новини.LIVE.

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У СБУ пояснили, чим небезпечне поширення кадрів обстрілів

Служба безпеки України звернулася до громадян із закликом не фіксувати та не публікувати в соціальних мережах фото і відео наслідків або перебігу ворожих атак. Вони наголошують не поширювати контент, який фіксує удари РФ по військових об’єктах та критичній інфраструктурі, роботу ППО та подібне.

"Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари", — наголосили в СБУ.

Окремо у Службі безпеки наголосили на можливій кримінальній відповідальності за поширення подібного контенту.

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"Залежно від супутніх обставин, такі дії можуть бути кваліфіковані за ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зокрема, в контексті несанкціонованого поширення інформації про переміщення ЗСУ та надання інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі)", — йдеться в джерелі.

Водночас у СБУ повідомили, що оперативні підрозділи системно виявляють випадки поширення відповідних матеріалів у мережі та встановлюють авторів таких публікацій.

У відомстві закликали українців відповідально ставитися до публікації фото й відео під час та після ворожих атак, не допомагати російським військовим отримувати інформацію та не створювати додаткових ризиків для інших громадян.

"Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян!", — написали СБУ.

Новини.LIVE писали, що Служба безпеки України продовжує викривати агентів російських спецслужб. Зокрема правоохоронці спільно з Національною поліцією затримали двох місцевих жителів віком 18 та 19 років, яких підозрюють у співпраці з ФСБ Росії та підготовці нападів на чотирьох військовослужбовців Збройних сил України.

Також ми писали, що нещодавно Служба безпеки України повідомила про підозру гауляйтеру Донецька та його спільниці. За даними слідства, вони організували депортацію 31 української дитини на територію Росії.

СБУ ППО війна в Україні Росія контент
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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