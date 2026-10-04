СБУ призвала украинцев не публиковать материалы с кадрами обстрелов РФ

Спасатель устраняет последствия обстрела со стороны РФ. Фото: Reuters

Служба безопасности Украины призвала граждан не снимать и не распространять фото и видео вражеских обстрелов, в частности, действий ПВО и ударов по военным объектам и критической инфраструктуре. Такие и подобные материалы могут помогать российским военным корректировать повторные атаки, а их распространение при определенных обстоятельствах может повлечь за собой уголовную ответственность.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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В СБУ объяснили, чем опасно распространение кадров обстрелов

Служба безопасности Украины обратилась к гражданам с призывом не снимать и не публиковать в социальных сетях фото и видео последствий или хода вражеских атак. Они подчеркивают, что не следует распространять контент, в котором запечатлены удары РФ по военным объектам и критической инфраструктуре, работа ПВО и тому подобное.

"Эти записи могут быть использованы не только российскими пропагандистами, но и военными РФ, которые отслеживают и анализируют подобные материалы, чтобы корректировать свои повторные удары", — подчеркнули в СБУ.

Отдельно в Службе безопасности обратили внимание на возможную уголовную ответственность за распространение подобного контента.

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"В зависимости от сопутствующих обстоятельств такие действия могут быть квалифицированы по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. В частности, в контексте несанкционированного распространения информации о перемещении ВСУ и предоставления информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (предусматривает наказание в виде до 12 лет лишения свободы)", — говорится в источнике.

В то же время в СБУ сообщили, что оперативные подразделения систематически выявляют случаи распространения соответствующих материалов в сети и устанавливают авторов таких публикаций.

В ведомстве призвали украинцев ответственно относиться к публикации фото и видео во время и после вражеских атак, не помогать российским военным получать информацию и не создавать дополнительных рисков для других граждан.

"Призываем украинцев быть ответственными, не помогать врагу и не подвергать опасности других граждан!", — написали в СБУ.

Новини.LIVE сообщали, что Служба безопасности Украины продолжает разоблачать агентов российских спецслужб. В частности, правоохранители совместно с Национальной полицией задержали двух местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, которых подозревают в сотрудничестве с ФСБ России и подготовке нападений на четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Также мы писали, что недавно Служба безопасности Украины сообщила о подозрении гауляйтеру Донецка и его сообщнице. По данным следствия, они организовали депортацию 31 украинского ребенка на территорию России.