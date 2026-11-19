Працівники СБУ під час затримання. Ілюстративне фото: ssu.gov.ua

Військова контррозвідка СБУ спільно з Національною поліцією викрила посадовця Міністерства оборони на незаконному збагаченні. За даними слідства, від початку повномасштабної війни він набув активів на 12,6 млн грн, які не відповідають його офіційним доходам. Чоловіку вже повідомили про підозру та відсторонили його від посади.

Про це повідомили у Службі безпеки України у четвер, 19 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Яке майно виявили у посадовця Міноборони та його родини

Правоохоронці викрили керівника Північного управління замовника робіт Міноборони України. За інформацією СБУ, протягом 2022–2026 років посадовець та члени його родини набули у власність майно й кошти, які не внесли до офіційних декларацій.

Серед незадекларованих активів:

приватний будинок і земельна ділянка;

новий автомобіль преміального бренду;

готівка в доларах США та євро на загальну суму понад 6,8 млн грн у гривневому еквіваленті.

Наразі правоохоронці встановлюють джерела походження цих активів. Також перевіряють версію про можливе використання посадовцем службових повноважень для їх набуття.

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За даними справи, бюджетна установа, якою керує посадовець, є замовником будівельних, відновлювальних, реконструкційних та інженерно-технічних робіт для потреб Сил оборони України.

Яке покарання загрожує посадовцю Міноборони

За матеріалами військової контррозвідки СБУ чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368-5 Кримінального кодексу України — незаконне збагачення.

Посадовця вже відсторонили від займаної посади. До суду направили клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Розслідування триває. За інкримінованою статтею чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що генерал-майор СБУ Сергій Дука, який фігурує у справі операції "Карфаген", звинуватив НАБУ і САП у тиску на керівництво України під час міжнародних переговорів. Він розкритикував оприлюднення відеоматеріалів антикорупційних органів, назвавши це медійною піар-кампанією. Також Дука поставив під сумнів появу в медіа інформації про можливу причетність оточення президента та членів його родини до кримінальних справ.

Новини.LIVE писали, що після виходу із СІЗО під заставу 65 млн грн генерал-майор СБУ Сергій Дука зробив нові заяви щодо операції "Карфаген". Він заявив про витік документів щодо співробітників НАБУ та нібито вказівку від вищого політичного керівництва не оприлюднювати зібрані матеріали щодо працівників антикорупційного органу. Також Дука закликав створити тимчасову слідчу комісію для перевірки діяльності НАБУ і САП та заявив про готовність надати докази своїх слів.