Сотрудники СБУ во время задержания. Иллюстративное фото: ssu.gov.ua

Военная контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией разоблачила чиновника Министерства обороны в незаконном обогащении. По данным следствия, с начала полномасштабной войны он приобрел активы на сумму 12,6 млн грн, которые не соответствуют его официальным доходам. Мужчине уже сообщили о подозрении и отстранили его от должности.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в четверг, 19 ноября, пишет Новини.LIVE.

Реклама

Какое имущество обнаружили у чиновника Минобороны и его семьи

Правоохранители разоблачили руководителя Северного управления заказчика работ Минобороны Украины. По информации СБУ, в течение 2022–2026 годов чиновник и члены его семьи приобрели в собственность имущество и средства, которые не внесли в официальные декларации.

Среди незадекларированных активов:

частный дом и земельный участок;

новый автомобиль премиального бренда;

наличные деньги в долларах США и евро на общую сумму более 6,8 млн грн в гривневом эквиваленте.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают источники происхождения этих активов. Также проверяется версия о возможном использовании должностным лицом служебных полномочий для их приобретения.

Читайте также:

Согласно материалам дела, бюджетное учреждение, которым руководит чиновник, является заказчиком строительных, восстановительных, реконструкционных и инженерно-технических работ для нужд Сил обороны Украины.

Какое наказание грозит должностному лицу Минобороны

По материалам военной контрразведки СБУ мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины — незаконное обогащение.

Чиновника уже отстранили от занимаемой должности. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Расследование продолжается. По инкриминируемой статье мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что генерал-майор СБУ Сергей Дука, фигурирующий в деле операции "Карфаген", обвинил НАБУ и САП в давлении на руководство Украины во время международных переговоров. Он раскритиковал обнародование видеоматериалов антикоррупционных органов, назвав это медийной пиар-кампанией. Также Дука поставил под сомнение появление в СМИ информации о возможной причастности окружения президента и членов его семьи к уголовным делам.

Новини.LIVE писали, что после освобождения из СИЗО под залог в 65 млн грн генерал-майор СБУ Сергей Дука сделал новые заявления по поводу операции "Карфаген". Он заявил об утечке документов, касающихся сотрудников НАБУ, и о якобы поступившем от высшего политического руководства указании не обнародовать собранные материалы в отношении сотрудников антикоррупционного органа. Также Дука призвал создать временную следственную комиссию для проверки деятельности НАБУ и САП и заявил о готовности предоставить доказательства своих слов.