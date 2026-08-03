СБУ викрила на хабарях заступника голови Хмельницької ОВА: брав 5% відкатів

Затримання чиновників у Хмельницькому. Фото: СБУ

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з прокурорами ліквідували масштабну корупційну схему розкрадання державних фінансів. Правоохоронці викрили одного із чинних заступників голови Хмельницької ОВА. Високопосадовець організував збір регулярних хабарів із будівельних підприємств.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Організація схеми відкатів

Посадовець налагодив механізм отримання винагород за сприяння в отриманні державних підрядів на відновлення міжобласних автомагістралей. До цієї незаконної діяльності топчиновник також залучив діючого керівника профільної державної установи регіону.

"Як з’ясувало розслідування, розмір "відкату", котрий отримував чиновник, становив 5% від загальної вартості угоди. За цю суму фігурант гарантував підписання контракту з дорожньо-будівельною компанією та виділення бюджетних коштів на виконання робіт", — повідомили у СБУ.

Затримання фігурантів справи

Співробітники СБУ задокументували факт укладання домовленостей про передачу понад одного мільйона гривень хабара та поетапну передачу частини цієї суми протягом червня цього року.

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Наразі всім учасникам цієї корупційної мережі офіційно оголосили підозри. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як писали Новини.LIVE, раніше НАБУ викрило полтавського депутата, який вимагав "відкати" на ремонті доріг. Він збирав 10 % від вартості комунальних контрактів за безперешкодну оплату виконаних робіт.

Також ми повідомляли, що чиновники у низці регіонів України підлаштовували тендери під підконтрольні компанії та постачали конструкції, які не відповідали державним стандартам. Таким чином вони заволоділи 81 млн грн.