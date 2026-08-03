СБУ разоблачила заместителя главы Хмельницкой ОВА: брал 5% откатов

Задержание чиновников в Хмельницком. Фото: СБУ

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ совместно с прокурорами пресекли масштабную коррупционную схему хищения государственных средств. Правоохранители разоблачили одного из действующих заместителей председателя Хмельницкой ОВА Высокопоставленный чиновник организовал сбор регулярных взяток с строительных предприятий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Организация схемы откатов

Чиновник наладил механизм получения вознаграждений за содействие в получении государственных подрядов на восстановление межобластных автомагистралей. К этой незаконной деятельности высокопоставленный чиновник также привлек действующего руководителя профильного государственного учреждения региона.

"Как выяснило расследование, размер «отката», который получал чиновник, составлял 5% от общей стоимости сделки. За эту сумму фигурант гарантировал подписание контракта с дорожно-строительной компанией и выделение бюджетных средств на выполнение работ", — сообщили в СБУ.

Задержание фигурантов дела

Сотрудники СБУ зафиксировали факт заключения договоренностей о передаче более одного миллиона гривен взятки и поэтапной передаче части этой суммы в течение июня этого года.

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В настоящее время всем участникам этой коррупционной сети официально объявлены подозрения. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как писали Новини.LIVE, ранее НАБУ разоблачило полтавского депутата, который вымогал откаты при ремонте дорог. Он взимал 10 % от стоимости коммунальных контрактов за беспрепятственную оплату выполненных работ.

Также мы сообщали, что чиновники в ряде регионов Украины подстраивали тендеры под подконтрольные компании и поставляли конструкции, не соответствующие государственным стандартам. Таким образом они завладели 81 млн грн.